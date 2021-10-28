https://ria.ru/20211028/putin-1756688647.html

Путин отметил значение экономического форума в Вероне

Путин отметил значение экономического форума в Вероне - РИА Новости, 28.10.2021

Путин отметил значение экономического форума в Вероне

Евразийский экономический форум в Вероне является авторитетной площадкой для обсуждения важнейших международных вопросов, от решения которых во многом зависит... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:05

2021-10-28T15:05

2021-10-28T15:05

в мире

игорь сечин

владимир путин

роснефть

верона

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1b/1756572576_0:0:2998:1686_1920x0_80_0_0_41c218cee523f05c90cf0abf3e6ff19e.jpg

ВЕРОНА, 28 окт - РИА Новости. Евразийский экономический форум в Вероне является авторитетной площадкой для обсуждения важнейших международных вопросов, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия, которое зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин."Форум заслуженно пользуется широким признанием в качестве авторитетной экспертной площадки для обсуждения текущего состояния и перспектив международного торгово-инвестиционного сотрудничества, а также важнейших политических, социальных и демографических процессов на пространстве Большой Евразии", - говорится в обращении.В нем отмечается, что в повестке дня форума значатся вопросы, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств - это и топливно-энергетическая безопасность, цифровой переход, устойчивое развитие и проблемы изменения климата, преодоление дисбалансов в глобальной экономике и другое."Россия открыта к конструктивной работе с зарубежными партнерами по всем этим направлениям", - указал президент России.Путин также выразил надежду на то, что форум пройдет в деловом ключе и даст старт новым инициативам.

https://ria.ru/20211028/neft-1756674148.html

https://ria.ru/20211027/konyunktura-1756564405.html

верона

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, игорь сечин, владимир путин, роснефть, верона, россия