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Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Путин отметил значение экономического форума в Вероне - РИА Новости, 28.10.2021
Путин отметил значение экономического форума в Вероне
Евразийский экономический форум в Вероне является авторитетной площадкой для обсуждения важнейших международных вопросов, от решения которых во многом зависит... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:05
2021-10-28T15:05
в мире
игорь сечин
владимир путин
роснефть
верона
россия
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ВЕРОНА, 28 окт - РИА Новости. Евразийский экономический форум в Вероне является авторитетной площадкой для обсуждения важнейших международных вопросов, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия, которое зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин."Форум заслуженно пользуется широким признанием в качестве авторитетной экспертной площадки для обсуждения текущего состояния и перспектив международного торгово-инвестиционного сотрудничества, а также важнейших политических, социальных и демографических процессов на пространстве Большой Евразии", - говорится в обращении.В нем отмечается, что в повестке дня форума значатся вопросы, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств - это и топливно-энергетическая безопасность, цифровой переход, устойчивое развитие и проблемы изменения климата, преодоление дисбалансов в глобальной экономике и другое."Россия открыта к конструктивной работе с зарубежными партнерами по всем этим направлениям", - указал президент России.Путин также выразил надежду на то, что форум пройдет в деловом ключе и даст старт новым инициативам.
https://ria.ru/20211028/neft-1756674148.html
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в мире, игорь сечин, владимир путин, роснефть, верона, россия
15:05 28.10.2021
 
Путин отметил значение экономического форума в Вероне

Путин отметил значение экономического форума в Вероне для обсуждения международных тем

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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ВЕРОНА, 28 окт - РИА Новости. Евразийский экономический форум в Вероне является авторитетной площадкой для обсуждения важнейших международных вопросов, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств, говорится в обращении президента РФ Владимира Путина к участникам мероприятия, которое зачитал глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Форум заслуженно пользуется широким признанием в качестве авторитетной экспертной площадки для обсуждения текущего состояния и перспектив международного торгово-инвестиционного сотрудничества, а также важнейших политических, социальных и демографических процессов на пространстве Большой Евразии", - говорится в обращении.
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В нем отмечается, что в повестке дня форума значатся вопросы, от решения которых во многом зависит будущее европейских государств - это и топливно-энергетическая безопасность, цифровой переход, устойчивое развитие и проблемы изменения климата, преодоление дисбалансов в глобальной экономике и другое.
"Россия открыта к конструктивной работе с зарубежными партнерами по всем этим направлениям", - указал президент России.
Путин также выразил надежду на то, что форум пройдет в деловом ключе и даст старт новым инициативам.
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В миреИгорь СечинВладимир ПутинРоснефтьВеронаРоссия
 
 
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