https://ria.ru/20211028/progress-1756605394.html
Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту - РИА Новости, 28.10.2021
Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
Ракета-носитель "Союз-2.1а", украшенная хохломой, успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту, тот взял курс на МКС, следует из... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T03:17
2021-10-28T03:17
2021-10-28T03:27
байконур (город)
космос - риа наука
международная космическая станция (мкс)
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Ракета-носитель "Союз-2.1а", украшенная хохломой, успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту, тот взял курс на МКС, следует из трансляции, которая ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос"."Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал диктор во время трансляции.Ракета стартовала с космодрома Байконур около десяти минут назад. Сама ракета была необычной. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода она была украшена узорами под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов на черном фоне были наклеены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени ракеты. Кроме того, на второй ступени размещался стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.Также на ракете имелась наклейка "180 лет Сбербанку".Это был 18-й российский космический запуск в 2021 году.После выхода на околоземную орбиту корабль раскроет солнечные панели и начнет двухдневный автономный полет к МКС. Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск.Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.Еда, рисунки и генератор кислородаПо данным сайта "Роскосмоса", грузовик доставит на станцию 1490 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для работы в открытом космосе, одежду, рационы питания, укладки для проведения экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, он привезет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН Александр Агуреев, для экипажа на борт "Прогресса МС-18" также загружены яблоки, грейпфруты и апельсины, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.Грузовик привезет космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали ранее РИА Новости в службе психологической поддержки экипажа.Также на корабле отправлено 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля "Наука", прибывшего на МКС в июле. Среди него - вторая российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" и бортовая мастерская.В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода - российская "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" и американская OGS в модуле Tranquility.
https://ria.ru/20211028/soyuz-1756604921.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/turisty-1756540087.html
https://ria.ru/20211027/prichal-1756454748.html
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байконур (город), космос - риа наука, международная космическая станция (мкс)
03:17 28.10.2021 (обновлено: 03:27 28.10.2021)
Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
Грузовой корабль "Прогресс МС-18" с грузами для МКС вывели на орбиту
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости.
Ракета-носитель "Союз-2.1а", украшенная хохломой, успешно вывела грузовой корабль "Прогресс МС-18" на околоземную орбиту, тот взял курс на МКС
, следует из трансляции, которая ведется на сайте госкорпорации "Роскосмос".
"Есть отделение транспортного корабля от третьей ступени ракеты-носителя", - сказал диктор во время трансляции.
Ракета стартовала с космодрома Байконур
около десяти минут назад. Сама ракета была необычной. В рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
она была украшена узорами под хохлому. Стикеры с изображениями желтых листьев и цветов на черном фоне были наклеены на боковых блоках первой ступени и третьей ступени ракеты. Кроме того, на второй ступени размещался стикер с надписью к 800-летию Нижнего Новгорода.
Также на ракете имелась наклейка "180 лет Сбербанку
".
Это был 18-й российский космический запуск в 2021 году.
После выхода на околоземную орбиту корабль раскроет солнечные панели и начнет двухдневный автономный полет к МКС. Стыковка корабля к модулю "Звезда" российского сегмента МКС ожидается 30 октября в 4.34 мск.
Корабли "Прогресс" используются для доставки на станцию грузов для экипажа, топлива, кислорода, воздуха и питьевой воды. С 1978 года осуществлены 170 запусков кораблей "Прогресс" различных модификаций, три из которых не добрались до МКС из-за аварий ракет-носителей в 2011, 2015 и 2016 годах.
Еда, рисунки и генератор кислорода
По данным сайта "Роскосмоса
", грузовик доставит на станцию 1490 килограммов различного оборудования и материалов, в том числе инструменты для работы в открытом космосе, одежду, рационы питания, укладки для проведения экспериментов "Матрешка-Р", "Биомаг-М", "Асептик", "Структура" и "Фотобиореактор". Кроме того, он привезет 560 килограммов топлива для дозаправки МКС, 420 литров питьевой воды и 43 килограмма сжатого воздуха.
Как рассказал РИА Новости заведующий отделом питания Института медико-биологических проблем РАН
Александр Агуреев, для экипажа на борт "Прогресса МС-18" также загружены яблоки, грейпфруты и апельсины, острая аджика и два кетчупа - лечо и шашлычный.
По его словам, кроме штатных рационов питания, космонавты получат суммарно девять контейнеров дополнительного питания, заказанного ими индивидуально. Это рыбные консервы с белугой, сельдью, лососем, судаком, щукой, карпом, йогурты и консервированные салаты - витаминный, солянка овощная, огурцы деликатесные, перец сладкий, капуста брокколи, томаты, фасоль в томатном соусе.
Грузовик привезет космонавтам рисунки детей и сюрпризы от семей, рассказали ранее РИА Новости в службе психологической поддержки экипажа.
Также на корабле отправлено 300 килограммов оборудования для дооснащения нового модуля "Наука", прибывшего на МКС в июле. Среди него - вторая российская система получения кислорода "Электрон-ВМ" и бортовая мастерская.
В настоящее время на станции работают две системы получения кислорода - российская "Электрон-ВМ" в модуле "Звезда" и американская OGS в модуле Tranquility.