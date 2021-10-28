https://ria.ru/20211028/privivki-1756729137.html

Жириновский потребовал сажать антипрививочников

Жириновский потребовал ввести уголовное наказание для антипрививочников - РИА Новости, 28.10.2021

Жириновский потребовал сажать антипрививочников

Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире "Радио России" предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:54

2021-10-28T17:54

2021-10-28T17:55

распространение коронавируса

владимир жириновский

лдпр

здоровье - общество

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вакцинация россиян от covid-19

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире "Радио России" предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса.Политик обрушился с критикой на россиян, собравшихся в путешествия во время нерабочих дней."Они полетят в самолетах, заразятся там, и в ноябре снова вспышка. Ну так нельзя делать", — возмутился он.Жириновский призвал граждан сидеть дома в период нерабочих дней."Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с эпидемией коронавируса. При этом регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.

https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html

https://ria.ru/20211028/kanikuly-1756598382.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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