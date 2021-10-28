https://ria.ru/20211028/privivki-1756729137.html
Жириновский потребовал сажать антипрививочников
Жириновский потребовал ввести уголовное наказание для антипрививочников - РИА Новости, 28.10.2021
Жириновский потребовал сажать антипрививочников
Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире "Радио России" предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:54
2021-10-28T17:54
2021-10-28T17:55
распространение коронавируса
владимир жириновский
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здоровье - общество
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коронавирус в россии
вакцинация россиян от covid-19
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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире "Радио России" предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса.Политик обрушился с критикой на россиян, собравшихся в путешествия во время нерабочих дней."Они полетят в самолетах, заразятся там, и в ноябре снова вспышка. Ну так нельзя делать", — возмутился он.Жириновский призвал граждан сидеть дома в период нерабочих дней."Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.Президент России Владимир Путин в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с эпидемией коронавируса. При этом регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.
https://ria.ru/20211025/vaktsinatsiya-1756087899.html
https://ria.ru/20211028/kanikuly-1756598382.html
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владимир жириновский, лдпр, здоровье - общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
17:54 28.10.2021 (обновлено: 17:55 28.10.2021)
Жириновский потребовал ввести уголовное наказание для антипрививочников
Жириновский потребовал ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский
в эфире "Радио России
" предложил ввести уголовное наказание для выступающих против вакцинации от коронавируса.
Политик обрушился с критикой на россиян, собравшихся в путешествия во время нерабочих дней.
"Они полетят в самолетах, заразятся там, и в ноябре снова вспышка. Ну так нельзя делать", — возмутился он.
Жириновский призвал граждан сидеть дома в период нерабочих дней.
"Если хоть кто-то занимает позицию против прививки, вплоть до уголовного наказания. У нас есть статья в Уголовном Кодексе", — добавил он.
Лидер ЛДПР напомнил, что в случае, если нарушение санитарно-эпидемиологических правил привело к заражению людей, виновнику грозит до семи лет лишения свободы. Также он потребовал распустить партии, представители которых выступают против прививок, а самих политиков арестовать.
Президент России Владимир Путин
в минувшую среду подписал указ о нерабочих днях в стране с 30 октября по 7 ноября в целях борьбы с эпидемией коронавируса. При этом регионам предоставлено право ввести нерабочие дни раньше и продлить их после 7 ноября.