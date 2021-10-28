На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя
На трассе в Приамурье впервые за несколько лет сбили краснокнижного белогрудого медведя
© Страница нацпарка "Земля леопарда" в InstagramБелогрудый медведь в нацпарке "Земля леопарда". Стоп кадр видео
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Впервые за много лет на федеральной трассе "Амур" сбили краснокнижного белогрудого медведя, сообщает Управление по охране животного мира по Амурской области в своем Instagram-аккаунте.
"Смертельное ДТП с участием косолапого случилось на федеральной трассе "Амур" в Архаринском районе. Впервые за много лет там под колеса попал молодой белогрудый медведь. Краснокнижнику было примерно 4-5 лет… Предположительно, гибель белогрудого медведя могла произойти в результате столкновения с фурой. Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехал специалист управления и сотрудники ГИБДД, которые оформили ДТП, устанавливается водитель, сбивший краснокнижное животное.
"Поиск автовладельца осложняет отсутствие на том участке трассы камер видеонаблюдения", - добавляет управление.
Большая часть ареала белогрудого медведя приходится на Восточную Азию. Встречается в Афганистане, Гималаях, Индокитае, Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некоторых Японских островах. В России - вид с сокращающейся численностью и ареалом, обитает только в Уссурийском крае и в Приамурье.
27 ноября 2020, 00:46ТуризмВ заповеднике в Приморье рассказали, где спят белогрудые медведи