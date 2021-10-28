https://ria.ru/20211028/priamure-1756630296.html

На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя

На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя - РИА Новости, 28.10.2021

На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя

Впервые за много лет на федеральной трассе "Амур" сбили краснокнижного белогрудого медведя, сообщает Управление по охране животного мира по Амурской области в... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:56

2021-10-28T10:56

2021-10-28T10:56

происшествия

архаринский район

корейский полуостров

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578102243_58:0:2543:1398_1920x0_80_0_0_102c7a95dd9f1b21d03108c6c593dba3.jpg

БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Впервые за много лет на федеральной трассе "Амур" сбили краснокнижного белогрудого медведя, сообщает Управление по охране животного мира по Амурской области в своем Instagram-аккаунте."Смертельное ДТП с участием косолапого случилось на федеральной трассе "Амур" в Архаринском районе. Впервые за много лет там под колеса попал молодой белогрудый медведь. Краснокнижнику было примерно 4-5 лет… Предположительно, гибель белогрудого медведя могла произойти в результате столкновения с фурой. Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место выехал специалист управления и сотрудники ГИБДД, которые оформили ДТП, устанавливается водитель, сбивший краснокнижное животное."Поиск автовладельца осложняет отсутствие на том участке трассы камер видеонаблюдения", - добавляет управление.Большая часть ареала белогрудого медведя приходится на Восточную Азию. Встречается в Афганистане, Гималаях, Индокитае, Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некоторых Японских островах. В России - вид с сокращающейся численностью и ареалом, обитает только в Уссурийском крае и в Приамурье.

https://ria.ru/20201127/zapovednik-1586513660.html

архаринский район

корейский полуостров

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, архаринский район, корейский полуостров, россия