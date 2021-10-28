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На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя
На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя - РИА Новости, 28.10.2021
На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя
Впервые за много лет на федеральной трассе "Амур" сбили краснокнижного белогрудого медведя, сообщает Управление по охране животного мира по Амурской области в... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:56
2021-10-28T10:56
происшествия
архаринский район
корейский полуостров
россия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Впервые за много лет на федеральной трассе "Амур" сбили краснокнижного белогрудого медведя, сообщает Управление по охране животного мира по Амурской области в своем Instagram-аккаунте."Смертельное ДТП с участием косолапого случилось на федеральной трассе "Амур" в Архаринском районе. Впервые за много лет там под колеса попал молодой белогрудый медведь. Краснокнижнику было примерно 4-5 лет… Предположительно, гибель белогрудого медведя могла произойти в результате столкновения с фурой. Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.Отмечается, что на место выехал специалист управления и сотрудники ГИБДД, которые оформили ДТП, устанавливается водитель, сбивший краснокнижное животное."Поиск автовладельца осложняет отсутствие на том участке трассы камер видеонаблюдения", - добавляет управление.Большая часть ареала белогрудого медведя приходится на Восточную Азию. Встречается в Афганистане, Гималаях, Индокитае, Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некоторых Японских островах. В России - вид с сокращающейся численностью и ареалом, обитает только в Уссурийском крае и в Приамурье.
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архаринский район
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происшествия, архаринский район, корейский полуостров, россия
10:56 28.10.2021
 
На трассе в Приамурье сбили краснокнижного белогрудого медведя

На трассе в Приамурье впервые за несколько лет сбили краснокнижного белогрудого медведя

© Страница нацпарка "Земля леопарда" в InstagramБелогрудый медведь в нацпарке "Земля леопарда". Стоп кадр видео
Белогрудый медведь в нацпарке Земля леопарда. Стоп кадр видео
© Страница нацпарка "Земля леопарда" в Instagram
Читать ria.ru в
БЛАГОВЕЩЕНСК, 28 окт – РИА Новости. Впервые за много лет на федеральной трассе "Амур" сбили краснокнижного белогрудого медведя, сообщает Управление по охране животного мира по Амурской области в своем Instagram-аккаунте.
"Смертельное ДТП с участием косолапого случилось на федеральной трассе "Амур" в Архаринском районе. Впервые за много лет там под колеса попал молодой белогрудый медведь. Краснокнижнику было примерно 4-5 лет… Предположительно, гибель белогрудого медведя могла произойти в результате столкновения с фурой. Ущерб, нанесенный дикой природе, составляет почти 190 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на место выехал специалист управления и сотрудники ГИБДД, которые оформили ДТП, устанавливается водитель, сбивший краснокнижное животное.
"Поиск автовладельца осложняет отсутствие на том участке трассы камер видеонаблюдения", - добавляет управление.
Большая часть ареала белогрудого медведя приходится на Восточную Азию. Встречается в Афганистане, Гималаях, Индокитае, Южном и Восточном Китае, на Корейском полуострове, некоторых Японских островах. В России - вид с сокращающейся численностью и ареалом, обитает только в Уссурийском крае и в Приамурье.
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ПроисшествияАрхаринский районКорейский полуостровРоссия
 
 
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