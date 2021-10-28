https://ria.ru/20211028/prazdniki-1756458466.html

Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники

Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники - РИА Новости, 28.10.2021

Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники

Эксперты составили рейтинг самых популярных российских направлений для отдыха с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:44

2021-10-28T10:44

2021-10-28T10:44

туризм

путешествия

санкт-петербург

кисловодск

сочи

петрозаводск

пятигорск

москва

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых популярных российских направлений для отдыха с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Возглавила рейтинг Ялта. На втором месте — Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи. Также в топ вошли Кисловодск, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Пятигорск и Петрозаводск.По данным аналитиков, после объявления нерабочей недели интерес россиян на отдых внутри страны в первой половине ноября вырос на 260 процентов по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов."Несмотря на то, что ковидные ограничения вводят почти во всех регионах России, туристы бронируют отдых", — говорят в пресс-службе.Уточняется, что чаще всего путешественники едут в отели (57 процентов) и квартиры (39 процентов) на период от двух до семи ночей и тратят на проживание от 1,4 до 10 тысяч рублей в сутки.

https://ria.ru/20211027/tseny-1756433788.html

санкт-петербург

кисловодск

сочи

петрозаводск

пятигорск

москва

ялта

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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