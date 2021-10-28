https://ria.ru/20211028/prazdniki-1756458466.html
Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники
Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники - РИА Новости, 28.10.2021
Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники
Эксперты составили рейтинг самых популярных российских направлений для отдыха с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T10:44
2021-10-28T10:44
2021-10-28T10:44
туризм
путешествия
санкт-петербург
кисловодск
сочи
петрозаводск
пятигорск
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_0:46:2831:1638_1920x0_80_0_0_04cff9aedc1ee828f0222e423f9e3934.jpg
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых популярных российских направлений для отдыха с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.Возглавила рейтинг Ялта. На втором месте — Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи. Также в топ вошли Кисловодск, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Пятигорск и Петрозаводск.По данным аналитиков, после объявления нерабочей недели интерес россиян на отдых внутри страны в первой половине ноября вырос на 260 процентов по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов."Несмотря на то, что ковидные ограничения вводят почти во всех регионах России, туристы бронируют отдых", — говорят в пресс-службе.Уточняется, что чаще всего путешественники едут в отели (57 процентов) и квартиры (39 процентов) на период от двух до семи ночей и тратят на проживание от 1,4 до 10 тысяч рублей в сутки.
https://ria.ru/20211027/tseny-1756433788.html
санкт-петербург
кисловодск
сочи
петрозаводск
пятигорск
москва
ялта
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155853/23/1558532379_51:0:2782:2048_1920x0_80_0_0_f2ddde6c4e5b1a901ce205400b4af20d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
путешествия, санкт-петербург, кисловодск, сочи, петрозаводск, пятигорск, москва, ялта, новости - туризм, туристы, россия, куда поехать в выходные, праздники
Названы самые популярные направления на ноябрьские праздники
Опрос: россияне планируют провести ковидные каникулы в Ялте, Петербурге и Сочи
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Эксперты составили рейтинг самых популярных российских направлений для отдыха с 30 октября по 7 ноября, сообщает пресс-служба сервиса Tvil.ru.
Возглавила рейтинг Ялта. На втором месте — Санкт-Петербург, а на третьем — Сочи. Также в топ вошли Кисловодск, Москва, Казань, Ростов-на-Дону, Пятигорск и Петрозаводск.
По данным аналитиков, после объявления нерабочей недели интерес россиян на отдых внутри страны в первой половине ноября вырос на 260 процентов по сравнению с аналогичными периодами 2019 и 2020 годов.
"Несмотря на то, что ковидные ограничения вводят почти во всех регионах России, туристы бронируют отдых", — говорят в пресс-службе.
Уточняется, что чаще всего путешественники едут в отели (57 процентов) и квартиры (39 процентов) на период от двух до семи ночей и тратят на проживание от 1,4 до 10 тысяч рублей в сутки.