https://ria.ru/20211028/pike-1756603462.html

Украина вошла в пике

В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике - РИА Новости, 28.10.2021

Украина вошла в пике

Украинская экономика входит в пике из-за повальной убыточности предприятий. Об этом на пресс-конференции в "Голос.ua" заявил аналитик института Growford Виктор... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:00

2021-10-28T02:00

2021-10-28T02:00

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинская экономика входит в пике из-за повальной убыточности предприятий. Об этом на пресс-конференции в "Голос.ua" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.Такое положение дел, уверен Скаршевский, приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.Ранее председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник завил, что страну ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ.Он также предсказал подорожание всех товаров на Украине, поскольку цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате в какой-то момент потребители не смогут покупать что-либо, а производители не смогут повышать цены дальше, притом что расходы продолжат расти.В этом году на Украине тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.Патовая ситуация складывается также с углем. По данным компании "Укрэнерго", на складах его в 3,9 раза меньше, чем необходимо.

https://ria.ru/20210916/genotsid-1750337673.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, ситуация на украине