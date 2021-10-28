https://ria.ru/20211028/pike-1756603462.html
Украина вошла в пике
В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике - РИА Новости, 28.10.2021
Украина вошла в пике
Украинская экономика входит в пике из-за повальной убыточности предприятий. Об этом на пресс-конференции в "Голос.ua" заявил аналитик института Growford Виктор... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:00
2021-10-28T02:00
2021-10-28T02:00
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинская экономика входит в пике из-за повальной убыточности предприятий. Об этом на пресс-конференции в "Голос.ua" заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.Такое положение дел, уверен Скаршевский, приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.Ранее председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник завил, что страну ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ.Он также предсказал подорожание всех товаров на Украине, поскольку цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате в какой-то момент потребители не смогут покупать что-либо, а производители не смогут повышать цены дальше, притом что расходы продолжат расти.В этом году на Украине тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.Патовая ситуация складывается также с углем. По данным компании "Укрэнерго", на складах его в 3,9 раза меньше, чем необходимо.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, ситуация на украине
В Киеве заявили, что украинская экономика входит в пике
Киевский аналитик Скрашевский предупредил, что украинская экономика входит в пике
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Украинская
экономика входит в пике из-за повальной убыточности предприятий. Об этом на пресс-конференции в "Голос.ua"
заявил аналитик института Growford Виктор Скаршевский.
" Федерация работодателей Украины провела опрос среди предприятий в 20 отраслях – более 90% становятся убыточными. А если становятся убыточными, то недалеко и банкротство, длительных убытков никто не переживает", - предупредил эксперт.
Такое положение дел, уверен Скаршевский, приведет к увольнениям, увеличению безработицы, дополнительной нагрузке на бюджет через выплаты пособий и субсидий.
Ранее председатель Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник завил, что страну ждет серьезный экономический кризис с резким ростом цен, безработицей и волной банкротств из-за рекордных цен на газ.
Он также предсказал подорожание всех товаров на Украине, поскольку цены на энергоносители заложены в себестоимость каждого продукта. В результате в какой-то момент потребители не смогут покупать что-либо, а производители не смогут повышать цены дальше, притом что расходы продолжат расти.
В этом году на Украине тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.
Патовая ситуация складывается также с углем. По данным компании "Укрэнерго", на складах его в 3,9 раза меньше, чем необходимо.