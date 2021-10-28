https://ria.ru/20211028/otravleniya-1756679767.html

Роспотребнадзор оценил ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем

Роспотребнадзор оценил ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем - РИА Новости, 28.10.2021

Роспотребнадзор оценил ситуацию с отравлениями суррогатным алкоголем

В этом году ситуация с отравлениями метиловым спиртом ухудшается в сравнении с 2020 годом, за 9 месяцев текущего года зафиксировано 874 случая, из них 774... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:21

2021-10-28T14:21

2021-10-28T14:23

общество

оренбургская область

свердловская область

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

совет федерации рф

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

россия

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МОСКВА, 28 окт – РИА Новости. В этом году ситуация с отравлениями метиловым спиртом ухудшается в сравнении с 2020 годом, за 9 месяцев текущего года зафиксировано 874 случая, из них 774 смертельных, заявил заместитель начальника управления санитарного надзора Роспотребнадзора Андрей Гуськов, выступая на совещании комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам на тему "О мерах по борьбе с нелегальным производством и оборотом алкогольной и спиртосодержащей продукции".За последнее время в России зафиксировано два резонансных случая массовой гибели людей после употребления суррогатного алкоголя: в Оренбургской области скончались 35 человек, в Свердловской области – 24."В 2015-2016 годах ежегодно фиксировалось больше 1200 отравлений. Число летальных случаев составляло около 90%. После 2018 года ситуация начала выправляться. Так, в 2020 году было зарегистрировано 950 случаев отравления, из них со смертельным исходом - 860. К сожалению, за первые девять месяцев текущего года ситуация стала сложнее: было зарегистрировано уже 874 случая, 774 из которых закончились смертью", – подчеркнул Гуськов.Он подчеркнул, что отравления метанолом происходят не только после приема жидкости. Высока вероятность серьезных проблем и при использовании, например, контрафактной жидкости для чистки окон."Законодательно закреплено, что в стеклоомывающих жидкостях могут оставаться лишь следы метанола. То есть, не более 0,05%, но на деле, при нелегальном производстве, он может составлять до 70%. И при использовании такой жидкости в салоне автомобиля повышается концентрация паров, что может привести к ингаляционному отравлению потребителей", – подчеркнул Гуськов.Он добавил, что деятельность Роспотребнадзора в контроле за оборотом метилового спирта сейчас ограничена."К сожалению, 248 ФЗ, который вступил в силу в июле, несколько ограничивает надзорные действия. Мы можем их реализовывать при определённых поручениях правительства, когда есть поручение, где указаны вид контроля, перечень хозяйствующих субъектов в отношении которых нужно провести контроль, а также установлены сроки", – признался Гуськов.Также он подчеркнул, что впереди один из самых опасных периодов, когда жертвами метилового спирта могут стать сотни людей."Сейчас начались различные ограничения, впереди – праздники. Это ведет к повышению потребления алкоголя. Поэтому нам всем необходимо принять ряд ключевых мер, чтобы предотвратить возможные трагедии", – обратился Гуськов к присутствующим представителям Минфин, Росалкогольрегулирования, МВД, Минздрав, Минпромторга.

https://ria.ru/20211022/bastrykin-1755891561.html

https://ria.ru/20211028/alkogol-1756662108.html

https://ria.ru/20211027/metanol-1756485583.html

оренбургская область

свердловская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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общество, оренбургская область, свердловская область, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), совет федерации рф, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, россия, массовое отравление метанолом на урале