https://ria.ru/20211028/ombudsmen-1756660398.html
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом - РИА Новости, 28.10.2021
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом
Решение президента назначить сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом является точным и верным, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:10
2021-10-28T13:10
2021-10-28T13:10
общество
дети
владимир путин
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
мария львова-белова
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Решение президента назначить сенатора Марию Львову-Белову детским омбудсменом является точным и верным, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.В среду президент России Владимир Путин назначил сенатора Львову-Белову уполномоченным по правам детей в РФ."Президент принял очень точное и верное решение назначить на пост уполномоченного по правам ребёнка при президенте Марию Львову-Белову", - сказала Матвиенко журналистам.Спикер напомнила, что Львова-Белова является многодетной матерью и глубоко погружена во все проблемы, касающиеся детства, сиротства, многодетных семей."Я бы сказала, что тема детства - это дело всей её жизни. Она очень неравнодушный человек, сострадательный, а это очень важные качества на таком посту", - убеждена она.По словам Матвиенко, ей жаль, что Львова-Белова уходит из Совфеда, потому что она активно продвигала законодательную работу в сфере защиты детей. "Но мы всегда будем рядом, будем помогать", - пообещала спикер.
https://ria.ru/20211019/mnogodetnye-1755179209.html
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общество, дети, владимир путин, совет федерации рф, валентина матвиенко, россия, мария львова-белова
Матвиенко оценила назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом
Матвиенко назвала назначение Львовой-Беловой детским омбудсменом точным и верным решением