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В Петербурге введут новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

В Петербурге введут новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19 - РИА Новости, 28.10.2021

В Петербурге введут новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19

В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге могут быть введены другие ограничительные меры, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T22:50

2021-10-28T22:50

2021-10-28T23:21

распространение коронавируса

санкт-петербург

александр беглов

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус в россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге могут быть введены другие ограничительные меры, сообщил губернатор города Александр Беглов."Если ковид будет прогрессировать, то будем принимать и другие ограничительные меры", - сказал Беглов в эфире телеканала "78"."Принимаемые меры зависят от той ситуации, которая есть в том или ином регионе… Все ограничения продуманы, есть предписание Роспотребнадзора, работает рабочая группа, которая рассматривает все тенденции на сегодняшний день", - отметил Беглов.Он напомнил, что в городе с 30 октября по 7 ноября введены дополнительные ограничения."Считаю наши меры разумными. Наше решение о сокращении городских активностей - вынужденная мера. Мы хотим, чтобы после 8-го числа можно было открыться", - добавил он.Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

https://ria.ru/20211028/risk-1756763703.html

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санкт-петербург, александр беглов, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии