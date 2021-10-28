22:50 28.10.2021 (обновлено: 23:21 28.10.2021)
В Петербурге введут новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19
Беглов заявил, что власти введут новые ограничения при ухудшении ситуации с COVID-19
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГубернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выступает на открытии Международного культурного форума в Санкт-Петербурге. 14 ноября 2019
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. В случае ухудшения ситуации с COVID-19 в Санкт-Петербурге могут быть введены другие ограничительные меры, сообщил губернатор города Александр Беглов.
"Если ковид будет прогрессировать, то будем принимать и другие ограничительные меры", - сказал Беглов в эфире телеканала "78".
"Принимаемые меры зависят от той ситуации, которая есть в том или ином регионе… Все ограничения продуманы, есть предписание Роспотребнадзора, работает рабочая группа, которая рассматривает все тенденции на сегодняшний день", - отметил Беглов.
Он напомнил, что в городе с 30 октября по 7 ноября введены дополнительные ограничения.
"Есть определенные ограничения, они введены, чтобы сохранить жизнь и здоровье петербуржцев. И эти дни даны для того, чтобы было время привиться…Это время дано, чтобы прервать эту цепочку (распространения коронавируса). Мы уже имеем опыт прерывания этой цепочки. Конечно, мы заинтересованы в том, чтобы к нами приехало много туристов, но этот период не для туристов. Этот период для наших граждан, чтобы прервать цепочку и вакцинироваться… У нас сегодня большое количество жителей болеют, и мы бы не хотели, чтобы нам привезли дополнительно заболевание, и не хотим, чтобы пострадали те, кто к нам приедет", - сказал Беглов.
"Считаю наши меры разумными. Наше решение о сокращении городских активностей - вынужденная мера. Мы хотим, чтобы после 8-го числа можно было открыться", - добавил он.
Ранее сообщалось, что в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября вводятся дополнительные ограничения. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.