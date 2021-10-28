https://ria.ru/20211028/moskva-1756714188.html

Полный перевод школьников Москвы на дистанционное обучение не планируется

Полный перевод школьников Москвы на дистанционное обучение не планируется - РИА Новости, 28.10.2021

Полный перевод школьников Москвы на дистанционное обучение не планируется

Массовый перевод школьников в Москве на дистанционное обучение не планируется, рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T16:58

2021-10-28T16:58

2021-10-28T20:21

общество

школа

москва

московская городская дума

антон молев

коронавирус в россии

сн_образование

социальный навигатор

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Массовый перевод школьников в Москве на дистанционное обучение не планируется, рассказал заместитель руководителя департамента образования и науки столицы Антон Молев на заседании комиссии Мосгордумы по образованию."Нет, не планируется, и, более того, для того, чтобы этот ответ был не просто обещанием, а некоторой нашей уверенностью в том, что мы сделали все возможное, собственно, предприняты все необходимые усилия, которые мы отработали ещё в прошлом учебном году. Это и вопросы, связанные с тем, чтобы минимизировать дополнительные контакты, это вопросы обеззараживания пространств - это все, что касается санитарно-эпидемиологических требований", - отметил Молев.По его словам, важным достижением стала вакцинация подавляющего большинства учителей."И вот численность тех коллег, которые болели в прошлом году и этом, по счастью, разительно отличается, и это в значительной степени даёт нам уверенность, что мы минимизировали эти риски, хотя обстановка действительно трудная", - добавил чиновник.В рамках заседания комиссии Мосгордумы по образованию в четверг депутаты рассмотрели бюджет московского образования. По итогам голосования комиссия Мосгордумы по образованию рекомендовала Мосгордуме поддержать законопроект в первом чтении.

https://radiosputnik.ria.ru/20211022/shkola-1755809186.html

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общество, школа, москва, московская городская дума, антон молев, коронавирус в россии, сн_образование, социальный навигатор