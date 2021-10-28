https://ria.ru/20211028/moldaviya-1756699277.html
В Молдавии хотят заключить долгосрочный контракт с "Газпромом"
В Молдавии хотят заключить долгосрочный контракт с "Газпромом" - РИА Новости, 28.10.2021
В Молдавии хотят заключить долгосрочный контракт с "Газпромом"
Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом" на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:56
2021-10-28T15:56
2021-10-28T16:04
экономика
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газпром
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БРЮССЕЛЬ, 28 окт – РИА Новости. Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте с "Газпромом" на поставки газа по приемлемым ценам, сообщила премьер-министр Молдавии Наталья Гаврилица по итогам переговоров в Брюсселе с главой дипломатии Евросоюза Жозепом Боррелем."Молдавия заинтересована в долгосрочном контракте по приемлемым ценам, очевидно, что этот энергетический кризис затрагивает не только нас. Мы хотим такой контракт, который сможем выполнять, в течение многих лет у нас были прочные контрактные отношения с "Газпромом", мы выполняли контрактные условия, сейчас мы ведем переговоры с прагматической точки зрения, обсуждаем финансово-экономические вопросы, надеемся, что эти переговоры приведут к успеху", - сказала Гаврилица.Премьер добавила, что министр по делам инфраструктуры и регионального развития страны находится в настоящий момент в Санкт-Петербурге для переговоров. "Они продвигаются", - подчеркнула Гаврилица.
https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756331169.html
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экономика, молдавия, газпром, природный газ, евросоюз, россия
15:56 28.10.2021 (обновлено: 16:04 28.10.2021)
В Молдавии хотят заключить долгосрочный контракт с "Газпромом"
Премьер Молдавии Гаврилица: мы заинтересованы в долгосрочном контракте с "Газпромом"