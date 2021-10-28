https://ria.ru/20211028/mid-1756765170.html

МИД назвал условия диалога с США

МИД назвал условия диалога с США - РИА Новости, 28.10.2021

МИД назвал условия диалога с США

Россия готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу с США, основанному на правовой логике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T21:22

2021-10-28T21:22

2021-10-28T22:59

сша

россия

в мире

варшава

иран

мария захарова

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Россия готова к равноправному и взаимоуважительному диалогу с США, основанному на правовой логике, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.Ранее американский Госдепартамент внес россиян, желающих подать заявку на визу в США, в категорию Homeless Nationalities — дословно это переводится как "бездомные национальности ". Как отмечается на сайте дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у Штатов нет консульского представительства, либо политическая ситуация там настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение документа. Таких заявителей приписывают к консульству одной или нескольких соседних стран. В общей сложности в перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Госдепартамент уточнял, что россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве."Мы, по-моему, каждый день говорим о том, что мы готовы к нормальному, здоровому, прагматичному диалогу (с США), но есть один нюанс — он должен быть равноправным, взаимоуважительным, на какой-то понятной правовой логике, а не на логике того, что когда одному выгодно, все остальные должны принять предусловие", — сказала дипломат в интервью Георгию Цихисели, бывшему главному редактору и вице-президенту международного спутникового телеканала RTVi. Захарова опубликовала фрагмент видео в Telegram-канале.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.Помимо этого, в последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал посол России в США Анатолий Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.

https://ria.ru/20211028/sluzhba-1756766072.html

https://ria.ru/20211028/zakharova-1756689109.html

сша

россия

варшава

иран

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, россия, в мире, варшава, иран, мария захарова