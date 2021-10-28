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Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет
Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет - РИА Новости, 28.10.2021
Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет
Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, вновь подверг критике предложение о "налоге на миллиардеров" в США и заявил, что... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T15:29
2021-10-28T15:29
в мире
сша
spacex
марс
джефф безос
tesla motors
илон маск
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, вновь подверг критике предложение о "налоге на миллиардеров" в США и заявил, что планирует потратить свои деньги на то, чтобы доставить человечество на Марс.Журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт написал в Twitter, что в случае введения предложенного демократами в конгрессе США "налога на миллиардеров" выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по отправке человека на Марс."Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал Маск комментарий в Twitter.На этой неделе состояние Маска, по версии, Forbes приблизилось к 300 миллиардам долларов, он стал самым богатым человеком мира на росте акций своей компании Tesla.Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионные вливания в экономику, - ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.
https://ria.ru/20211025/tekhnologii-1756179273.html
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в мире, сша, spacex, марс, джефф безос, tesla motors, илон маск
15:29 28.10.2021
 
Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет

Маск раскритиковал идею о "налоге на миллиардеров" и обещал доставить человечество на Марс

© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AP Photo / Susan Walsh
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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, вновь подверг критике предложение о "налоге на миллиардеров" в США и заявил, что планирует потратить свои деньги на то, чтобы доставить человечество на Марс.
Журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт написал в Twitter, что в случае введения предложенного демократами в конгрессе США "налога на миллиардеров" выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по отправке человека на Марс.
Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 17:34
Состояние Илона Маска превысило 250 миллиардов долларов
"Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал Маск комментарий в Twitter.
На этой неделе состояние Маска, по версии, Forbes приблизилось к 300 миллиардам долларов, он стал самым богатым человеком мира на росте акций своей компании Tesla.
Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионные вливания в экономику, - ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.
Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.
Инженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск - РИА Новости, 1920, 19.10.2021
19 октября, 17:33В мире
У Маска попросили денег для голодающих
 
В миреСШАSpaceXМарсДжефф БезосTesla motorsИлон Маск
 
 
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