https://ria.ru/20211028/mask-1756693780.html

Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет

Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет - РИА Новости, 28.10.2021

Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет

Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, вновь подверг критике предложение о "налоге на миллиардеров" в США и заявил, что... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:29

2021-10-28T15:29

2021-10-28T15:29

в мире

сша

spacex

марс

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илон маск

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Предприниматель Илон Маск, владеющий долями в компаниях SpaceX и Tesla, вновь подверг критике предложение о "налоге на миллиардеров" в США и заявил, что планирует потратить свои деньги на то, чтобы доставить человечество на Марс.Журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт написал в Twitter, что в случае введения предложенного демократами в конгрессе США "налога на миллиардеров" выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по отправке человека на Марс."Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал Маск комментарий в Twitter.На этой неделе состояние Маска, по версии, Forbes приблизилось к 300 миллиардам долларов, он стал самым богатым человеком мира на росте акций своей компании Tesla.Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионные вливания в экономику, - ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.

https://ria.ru/20211025/tekhnologii-1756179273.html

https://radiosputnik.ria.ru/20211019/mask-1755257421.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, spacex, марс, джефф безос, tesla motors, илон маск