Маск хочет доставить человечество на Марс за свой счет
Маск раскритиковал идею о "налоге на миллиардеров" и обещал доставить человечество на Марс
© AP Photo / Susan WalshИнженер, предприниматель, изобретатель и инвестор Илон Маск
© AP Photo / Susan Walsh
Журналист газеты Washington Post Кристиан Девенпорт написал в Twitter, что в случае введения предложенного демократами в конгрессе США "налога на миллиардеров" выплат Маска и главы компании Amazon Джеффа Безоса хватило бы на финансирование миссии по отправке человека на Марс.
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"Мой план - использовать деньги, чтобы доставить человечество на Марс и сохранить сияние разума", - написал Маск комментарий в Twitter.
На этой неделе состояние Маска, по версии, Forbes приблизилось к 300 миллиардам долларов, он стал самым богатым человеком мира на росте акций своей компании Tesla.
Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионные вливания в экономику, - ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.
Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.
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