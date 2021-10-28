https://ria.ru/20211028/mask-1756605933.html

Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"

Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров" - РИА Новости, 28.10.2021

Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"

Бизнесмен Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T04:02

2021-10-28T04:02

2021-10-28T05:39

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ВАШИНГТОН, 28 окт - РИА Новости. Бизнесмен Илон Маск, возглавивший на этой неделе рейтинг миллиардеров по версии Forbes, обрушился с критикой на предложенный демократами в конгрессе США "налог на миллиардеров".Маск ответил на твит, автор которого предложил шаблон для письма от избирателя своему представителю в конгрессе. В письме законодателей призывают не поддерживать предложение сенатора Рона Уайдена обложить налогом нереализованный прирост капитала.Автор письма пишет, что если начать облагать налогом рост состояния миллиардеров, вскоре конгресс примется за миллионеров, а затем и за обладателей вполне скромных инвестиций."Именно так. В конце концов у них кончатся деньги других людей, и тогда они придут за вами", - ответил Маск.На этой неделе состояние Маска, по версии, Forbes приблизилось к 300 миллиардам долларов, на росте акций своей компании Tesla он стал самым богатым человеком мира.Среди предложений демократов, которые обсуждают новые триллионные вливания в экономику, — ввести специальный налог на сверхбогатых, когда налогом будет облагаться рост их состояния. Сейчас американские миллиардеры, которых более 700, платят налоги по ставке значительно меньше, чем у простых американцев. Их активы налогом не облагаются до того момента, как их продают. В то же время миллиардеры могут легко занимать деньги на жизнь у банков под залог своего имущества - эти кредиты тоже налогом не облагаются, поскольку не являются доходом. Вся схема обычно завершается со смертью миллиардера и безналоговой передачей значительной части его активов наследникам.Предложенный демократами налог пока не прописан в законодательстве. В частности, непонятно, как оценивать год от года изменения в стоимости многочисленных активов богачей, такие как земля, объекты недвижимости, предметы роскоши и искусства.

https://ria.ru/20211028/nalog-1756599935.html

https://ria.ru/20211026/mask-1756401339.html

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в мире, сша, forbes, tesla motors, илон маск