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На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний

На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний - РИА Новости, 28.10.2021

На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний

Для управляющих компаний и резидентов промпарков Краснодарского края расширили налоговые льготы, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T17:31

2021-10-28T17:31

2021-10-28T17:31

краснодарский край

экономика

бизнес

краснодарский край

вениамин кондратьев

налоги

льготы

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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Для управляющих компаний и резидентов промпарков Краснодарского края расширили налоговые льготы, сообщает администрация региона.Уточняется, что изменения, касающиеся расширения налоговых льгот, внесли в краевой закон на очередной сессии Заксобрания края.Согласно действующему законодательству, резиденты и управляющие компании могут воспользоваться льготами по налогу на имущество в отношении новых объектов сроком на 10 лет. В первые три года организация платит 1% от исчисленной суммы налога, в последующие четыре года – 3%, еще в течение трех лет – 23%. Этой поддержкой уже пользуются промпарки "Краснодар" и "Достояние"."Новые изменения расширят перечень объектов, в отношении которых могут применять льготу. К ним добавят строительство, модернизацию и реконструкцию производственных помещений под сдачу в аренду промышленным организациям", - уточнили в ведомстве.По словам замглавы региона Александра Руппеля, сегодня индустриальные парки выступают драйвером развития промышленности в регионе. "По поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы работаем над расширением мер государственной поддержки как для управляющих компаний, так и для резидентов", – отметил Руппель.Он добавил, что применение налоговой льготы позволит создать благоприятные условия для образования новых индустриальных парков и промышленных технопарков, а также будет способствовать привлечению резидентов на их территорию.Отмечается, что аналогичные льготы будут доступны промышленным технопаркам, которые в дальнейшем создадут на территории региона.

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экономика, бизнес, краснодарский край, вениамин кондратьев, налоги, льготы, россия