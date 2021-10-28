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Краснодарский край
https://ria.ru/20211028/lgoty-1756722894.html
На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний
На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний - РИА Новости, 28.10.2021
На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний
Для управляющих компаний и резидентов промпарков Краснодарского края расширили налоговые льготы, сообщает администрация региона. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:31
2021-10-28T17:31
краснодарский край
экономика
бизнес
краснодарский край
вениамин кондратьев
налоги
льготы
россия
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Для управляющих компаний и резидентов промпарков Краснодарского края расширили налоговые льготы, сообщает администрация региона.Уточняется, что изменения, касающиеся расширения налоговых льгот, внесли в краевой закон на очередной сессии Заксобрания края.Согласно действующему законодательству, резиденты и управляющие компании могут воспользоваться льготами по налогу на имущество в отношении новых объектов сроком на 10 лет. В первые три года организация платит 1% от исчисленной суммы налога, в последующие четыре года – 3%, еще в течение трех лет – 23%. Этой поддержкой уже пользуются промпарки "Краснодар" и "Достояние"."Новые изменения расширят перечень объектов, в отношении которых могут применять льготу. К ним добавят строительство, модернизацию и реконструкцию производственных помещений под сдачу в аренду промышленным организациям", - уточнили в ведомстве.По словам замглавы региона Александра Руппеля, сегодня индустриальные парки выступают драйвером развития промышленности в регионе. "По поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы работаем над расширением мер государственной поддержки как для управляющих компаний, так и для резидентов", – отметил Руппель.Он добавил, что применение налоговой льготы позволит создать благоприятные условия для образования новых индустриальных парков и промышленных технопарков, а также будет способствовать привлечению резидентов на их территорию.Отмечается, что аналогичные льготы будут доступны промышленным технопаркам, которые в дальнейшем создадут на территории региона.
https://ria.ru/20211022/kuban-1755878791.html
https://ria.ru/20211026/subsudii-1756378612.html
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экономика, бизнес, краснодарский край, вениамин кондратьев, налоги, льготы, россия
17:31 28.10.2021
 
На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний

На Кубани расширили налоговые льготы для управляющих компаний и резидентов промпарков

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкВид на реку Кубань в Краснодаре
Вид на реку Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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КРАСНОДАР, 28 окт - РИА Новости. Для управляющих компаний и резидентов промпарков Краснодарского края расширили налоговые льготы, сообщает администрация региона.
Уточняется, что изменения, касающиеся расширения налоговых льгот, внесли в краевой закон на очередной сессии Заксобрания края.
Город Краснодар - РИА Новости, 1920, 22.10.2021
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Бюджет Кубани вырос на 16,8%
Согласно действующему законодательству, резиденты и управляющие компании могут воспользоваться льготами по налогу на имущество в отношении новых объектов сроком на 10 лет. В первые три года организация платит 1% от исчисленной суммы налога, в последующие четыре года – 3%, еще в течение трех лет – 23%. Этой поддержкой уже пользуются промпарки "Краснодар" и "Достояние".
"Новые изменения расширят перечень объектов, в отношении которых могут применять льготу. К ним добавят строительство, модернизацию и реконструкцию производственных помещений под сдачу в аренду промышленным организациям", - уточнили в ведомстве.
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По словам замглавы региона Александра Руппеля, сегодня индустриальные парки выступают драйвером развития промышленности в регионе. "По поручению губернатора Вениамина Кондратьева мы работаем над расширением мер государственной поддержки как для управляющих компаний, так и для резидентов", – отметил Руппель.
Он добавил, что применение налоговой льготы позволит создать благоприятные условия для образования новых индустриальных парков и промышленных технопарков, а также будет способствовать привлечению резидентов на их территорию.
Отмечается, что аналогичные льготы будут доступны промышленным технопаркам, которые в дальнейшем создадут на территории региона.
Сортировка и утилизация бытовых отходов - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
Вчера, 19:17Краснодарский край
На Кубани займутся поиском участка под полигон для сортировки мусора
 
Краснодарский крайЭкономикаБизнесКраснодарский крайВениамин КондратьевНалогиЛьготыРоссия
 
 
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