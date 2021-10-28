https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756765875.html
Эффективного препарата для лечения коронавируса нет, заявил Проценко
Эффективного препарата для лечения коронавируса нет, заявил Проценко - РИА Новости, 28.10.2021
Эффективного препарата для лечения коронавируса нет, заявил Проценко
Целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет, сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T21:33
2021-10-28T21:33
2021-10-28T21:33
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коммунарка (москва)
коронавирус covid-19
денис проценко
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего распространение COVID-19, нет, сообщил главврач больницы №40 в Коммунарке Денис Проценко."К сожалению, надо признать факт, что целенаправленного противовирусного лечения, препарата эффективного, который бы подавлял распространение вируса, нет. Лечение меняется. Но это, к сожалению, не лечение вируса. Это лечение тех осложнений, которые он вызывает", - сказал Проценко в интервью Наиле Аскер-заде в эфире телеканала "Россия 1".
https://ria.ru/20211028/pandemiya-1756756365.html
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общество, здоровье - общество, коммунарка (москва), коронавирус covid-19, денис проценко
Эффективного препарата для лечения коронавируса нет, заявил Проценко
Врач Проценко: целенаправленного противовирусного препарата, подавляющего COVID-19, нет