https://ria.ru/20211028/klimat-1756674473.html

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы климата

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы климата - РИА Новости, 28.10.2021

Путин обсудил с членами Совбеза вопросы климата

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы климата в преддверии форума в Глазго. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:02

2021-10-28T14:02

2021-10-28T14:15

владимир путин

экология

глазго (город)

сергей иванов (политик)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1c/1756622538_0:0:3100:1743_1920x0_80_0_0_aeee5d35491014e4a90a3817cd572a35.jpg

МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы климата в преддверии форума в Глазго."Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня достаточно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня", - сказал Путин.С докладом выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов.Климатический саммит в Глазго состоится в ноябре. Ожидается, что в форуме примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.

https://ria.ru/20211020/konferentsiya-1755376211.html

глазго (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, экология, глазго (город), сергей иванов (политик)