14:02 28.10.2021 (обновлено: 14:15 28.10.2021)
Путин обсудил с членами Совбеза вопросы климата
Путин обсудил вопросы климата на оперативном совещании с членами Совбеза
© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание по вопросам освоения ресурсного потенциала полуострова Ямал
МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза предложил обсудить вопросы климата в преддверии форума в Глазго.
"Как вы знаете, в начале ноября в Великобритании должна пройти международная конференция по вопросам сохранения окружающей среды, по землепользованию. Повестка дня достаточно большая. Мы с вами сегодня тоже обсудим вопросы, касающиеся этой повестки дня", - сказал Путин.
С докладом выступил спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности и экологии Сергей Иванов.
Климатический саммит в Глазго состоится в ноябре. Ожидается, что в форуме примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. Встреча мировых лидеров в Глазго намечена на 1-2 ноября, а в общей сложности саммит продлится две недели. В ходе саммита планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности.
20 октября, 12:47Путин отказался лететь в Глазго на конференцию ООН по климату