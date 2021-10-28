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Россия-Китай: Главное
Россия-Китай: Главное
https://ria.ru/20211028/kitay-1756646212.html
Проверенные временем. Что связывает Китай и страны АСЕАН?
Проверенные временем. Что связывает Китай и страны АСЕАН? - РИА Новости, 28.10.2021
Проверенные временем. Что связывает Китай и страны АСЕАН?
Китай и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии в этом году отмечают 30-летие отношений. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, в течение последних... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:32
2021-10-28T12:32
россия-китай: главное
азия
китай
си цзиньпин
ван и (политик)
земля
россия
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МОСКВА, 28 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии в этом году отмечают 30-летие отношений. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, в течение последних десятилетий Китай и АСЕАН продвигали характерный для Азии путь сосуществования и поддерживали отношения добрососедства и дружбы. Стороны придерживаются концепции сотрудничества, вместе реагируют на проблемы и вызовы, а также укрепляют культурные связи между народами. Как развиваются отношения Китая и стран Юго-Восточной Азии в непростые времена?Проверенное сотрудничествоКитай за последние десятилетия стал одним из важнейших и сильнейших игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Огромная экономика, возможность инвестировать, а теперь и "озеленять" экономики других стран делает КНР привлекательным партнером для соседей по региону. Один из ближайших партнеров – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 государств.Впервые Китай и АСЕАН начали диалог в далеком 1991 году. Тогда бывший глава китайского МИД Цянь Цичэнь принял участие в 24-м совещании министров иностранных дел АСЕАН. Спустя 12 лет Китай присоединился к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Это событие стало вехой и установило стратегическое партнерство между Китаем и АСЕАН. В начале второго десятилетия XXI века заработала Зона свободной торговли Китай-АСЕАН, а в 2013 году председатель Си Цзиньпин во время турне по странам АСЕАН предложил более тесное сотрудничество. Планы воплотились в реальность: прошло еще пять лет, и в 2018 году было опубликовано Стратегическое видение партнерства между Китаем и АСЕАН на период до 2030 года.Общее будущее у Китая и АСЕАН обещает быть перспективным, ведь результаты последних 30 лет сотрудничества уже впечатляют. За это время объем торговли между Китаем и АСЕАН подскочил с менее, чем восьми миллиардов долларов, до 684,6 миллиардов долларов, увеличившись более, чем в 80 раз. В 2019 году гуманитарные обмены превысили 65 миллионов человек, а каждую неделю между Китаем и странами Юго-Восточной Азии совершается около 4500 авиарейсов. За эти годы стороны обменялись 200 тысячами иностранных студентов и объявили побратимами более 200 городов.По словам Ван И, Китай и АСЕАН стали важной опорой регионального мира и стабильности, а также мощным двигателем развития и процветания. Проверку на прочность отношения прошли в прошлом году, когда мир охватила пандемия нового типа коронавируса. В начале пандемии страны АСЕАН поддержали Китай: безвозмездно поставляли медицинские товары, врачей, делились опытом. Справившись с недугом, КНР в ответ помогала соседним странам бороться с заразой.Экологичное взаимодействиеОднако отношения между Китаем и АСЕАН не ограничиваются торговлей и медицинской помощью. Одно из важнейших направлений сотрудничества – в сфере защиты экологии и борьбы с изменением климата.В Совместной декларации Китая и АСЕАН о стратегическом партнерстве 2003 года особое внимание уделялось сотрудничеству в области окружающей среды. В 2010 году министерство охраны окружающей среды Китая основало Центр экологического сотрудничества Китая и АСЕАН, который специально занимался вопросами экологического сотрудничества в рамках блока.В год 30-летия отношений стороны инициировали проведение Года сотрудничества в области устойчивого развития. В его рамках Китай и АСЕАН проведут ряд мероприятий, включая образовательные программы и форумы для расширения сотрудничества по различным экологическим вопросам. Предполагается диалог по развитию рынка торговли углеродными выбросами, который активно развивается в Китае с этого года, семинары по сохранению мангровых зарослей, сотрудничество в области спутникового дистанционного зондирования поверхности Земли и программа разработки потенциала чистой энергии из возобновляемых источников.
https://ria.ru/20211026/asean-1756105292.html
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азия, китай, си цзиньпин, ван и (политик), земля, россия
12:32 28.10.2021
 

Проверенные временем. Что связывает Китай и страны АСЕАН?

© AFP 2021 / China OUTДиректор офиса Центральной комиссии по иностранным делам Ян Цзечи выступает на церемонии открытия Китай-АСЕАН
Директор офиса Центральной комиссии по иностранным делам Ян Цзечи выступает на церемонии открытия Китай-АСЕАН - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© AFP 2021 / China OUT
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МОСКВА, 28 окт – Проект "Россия-Китай: Главное". Китай и Ассоциация стран Юго-Восточной Азии в этом году отмечают 30-летие отношений. По словам министра иностранных дел КНР Ван И, в течение последних десятилетий Китай и АСЕАН продвигали характерный для Азии путь сосуществования и поддерживали отношения добрососедства и дружбы. Стороны придерживаются концепции сотрудничества, вместе реагируют на проблемы и вызовы, а также укрепляют культурные связи между народами. Как развиваются отношения Китая и стран Юго-Восточной Азии в непростые времена?

Проверенное сотрудничество

Китай за последние десятилетия стал одним из важнейших и сильнейших игроков в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Огромная экономика, возможность инвестировать, а теперь и "озеленять" экономики других стран делает КНР привлекательным партнером для соседей по региону. Один из ближайших партнеров – Ассоциация стран Юго-Восточной Азии, в которую входят 10 государств.
"За последние три десятилетия отношения между Китаем и АСЕАН развивались большими шагами", - заявил министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на встрече глав МИД стран-членов объединения, посвященной юбилею.
Впервые Китай и АСЕАН начали диалог в далеком 1991 году. Тогда бывший глава китайского МИД Цянь Цичэнь принял участие в 24-м совещании министров иностранных дел АСЕАН. Спустя 12 лет Китай присоединился к Договору о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии. Это событие стало вехой и установило стратегическое партнерство между Китаем и АСЕАН. В начале второго десятилетия XXI века заработала Зона свободной торговли Китай-АСЕАН, а в 2013 году председатель Си Цзиньпин во время турне по странам АСЕАН предложил более тесное сотрудничество. Планы воплотились в реальность: прошло еще пять лет, и в 2018 году было опубликовано Стратегическое видение партнерства между Китаем и АСЕАН на период до 2030 года.
Флаги стран-участниц Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 04:09
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН)
Общее будущее у Китая и АСЕАН обещает быть перспективным, ведь результаты последних 30 лет сотрудничества уже впечатляют. За это время объем торговли между Китаем и АСЕАН подскочил с менее, чем восьми миллиардов долларов, до 684,6 миллиардов долларов, увеличившись более, чем в 80 раз. В 2019 году гуманитарные обмены превысили 65 миллионов человек, а каждую неделю между Китаем и странами Юго-Восточной Азии совершается около 4500 авиарейсов. За эти годы стороны обменялись 200 тысячами иностранных студентов и объявили побратимами более 200 городов.
По словам Ван И, Китай и АСЕАН стали важной опорой регионального мира и стабильности, а также мощным двигателем развития и процветания. Проверку на прочность отношения прошли в прошлом году, когда мир охватила пандемия нового типа коронавируса. В начале пандемии страны АСЕАН поддержали Китай: безвозмездно поставляли медицинские товары, врачей, делились опытом. Справившись с недугом, КНР в ответ помогала соседним странам бороться с заразой.
"Китай выполнил обещание и предложил свои вакцины от COVID-19, поставив в приоритет поставки в страны АСЕАН. Китай не только поделился готовым препаратом, но и выразил готовность передать технологии и создать совместное производство вакцин с Малайзией и Индонезией", – отмечал бывший посол Малайзии в КНР Абдул Маджид Ахмад Хан.

Экологичное взаимодействие

Однако отношения между Китаем и АСЕАН не ограничиваются торговлей и медицинской помощью. Одно из важнейших направлений сотрудничества – в сфере защиты экологии и борьбы с изменением климата.
В Совместной декларации Китая и АСЕАН о стратегическом партнерстве 2003 года особое внимание уделялось сотрудничеству в области окружающей среды. В 2010 году министерство охраны окружающей среды Китая основало Центр экологического сотрудничества Китая и АСЕАН, который специально занимался вопросами экологического сотрудничества в рамках блока.
Китайский электрический автобус BYD - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 16:27Россия-Китай: Главное
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В год 30-летия отношений стороны инициировали проведение Года сотрудничества в области устойчивого развития. В его рамках Китай и АСЕАН проведут ряд мероприятий, включая образовательные программы и форумы для расширения сотрудничества по различным экологическим вопросам. Предполагается диалог по развитию рынка торговли углеродными выбросами, который активно развивается в Китае с этого года, семинары по сохранению мангровых зарослей, сотрудничество в области спутникового дистанционного зондирования поверхности Земли и программа разработки потенциала чистой энергии из возобновляемых источников.
"Зеленое развитие стало точкой пересечения интересов для Китая и АСЕАН. – 2021 год – большой и важный год для глобального экологического лидерства. Проведение Года устойчивого развития сотрудничества является не только важной мерой для углубления стратегического партнерства между Китаем и АСЕАН, но и платформой для развития регионального и глобального сотрудничества в области окружающей среды", - подчеркнул заместитель министра экологии и окружающей среды Китая Чжао Инминь.
 
Россия-Китай: ГлавноеАзияКитайСи ЦзиньпинВан И (политик)ЗемляРоссия
 
 
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