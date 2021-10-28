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"Губы посинели": в украинских детсадах замерзают малыши

На Украине девочка получила переохлаждение в неотапливаемом детсаду - РИА Новости, 28.10.2021

"Губы посинели": в украинских детсадах замерзают малыши

Двухлетняя девочка получила переохлаждение в детском саду украинского города Кропивницкий, сообщает портал "Общественный" со ссылкой на мать воспитанницы. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T06:23

2021-10-28T06:23

2021-10-28T06:25

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Двухлетняя девочка получила переохлаждение в детском саду украинского города Кропивницкий, сообщает портал "Общественный" со ссылкой на мать воспитанницы.Она отметила, что в детском саду до сих пор нет отопления. "Мы одеваемся тепло, я принесла обогреватель. Воспитатели сказали: будут включать, если позволит заведующая, потому что вообще-то нельзя из-за пожарной опасности. Сегодня разговаривала с заведующей: она сказала, что не разрешает. Сегодня минус три градуса на улице было. Это не нормально, что нет отопления: XXI век, и это уже не 15 октября, а уже 26-е", - пожаловалась мать ребенка.Врач, к которому обратилась женщина, диагностировала у девочки переохлаждение.Глава городского управления образования Лариса Костенко признала, что в некоторых помещениях детского сада температура не превышает 15-16 градусов. Она призвала родителей "с пониманием отнестись к данной ситуации" и заверила, что власти "делают все возможное, чтобы включить отопление в таких сложных условиях".Неделей ранее стало известно, что объекты социальной инфраструктуры на Украине до сих пор не отапливаются, пациентам больниц приходится приносить из дома одеяла, а в детские сады и школы родители приносят обогреватели.Больницы, школы, детские сады, военные части и другие бюджетные учреждения перед отопительным сезоном столкнулись с кризисом из-за высоких цен на топливо. Их вынуждают покупать газ по тарифу 35-45 гривен (95-122 рубля) за кубометр.В этом году на Украине тарифы на тепло и горячую воду устанавливает местные администрации, а не центральная. Мэры некоторых городов уже сообщили о грядущем подорожании из-за высоких цен на газ. В Хмельницкой, Одесской, Закарпатской, Львовской и Ивано-Франковской областях объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки голубого топлива для бюджетных учреждений.

https://ria.ru/20211011/krizis-1754104267.html

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