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На Камчатке после "красного прилива" исчезли целые группы морских животных

На Камчатке после "красного прилива" исчезли целые группы морских животных - РИА Новости, 28.10.2021

На Камчатке после "красного прилива" исчезли целые группы морских животных

Целые группы морских животных исчезли у южного побережья Камчатки после "красного прилива" 2020 года, говорится в научной статье, опубликованной на сайте... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:16

2021-10-28T12:16

2021-10-28T12:22

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 28 окт - РИА Новости. Целые группы морских животных исчезли у южного побережья Камчатки после "красного прилива" 2020 года, говорится в научной статье, опубликованной на сайте Камчатского филиала Тихоокеанского института географии ДВО РАН.История с ЧП в акватории Камчатки стала резонансной в конце сентября 2020 года после сообщений об изменении цвета воды на Халактырском пляже. Впоследствии там и в ближайших бухтах на восточном побережье полуострова нашли множество мертвых морских животных. Были возбуждены уголовные дела. Причиной был официально признан природный фактор, связанный с цветением водорослей, выделявших токсины, - так называемый "красный прилив", который произошел из-за более теплой, чем обычно, воды."Выполненное в 2021 году с помощью водолазов обследование прибрежных вод юго-восточной Камчатки свидетельствует, что в целом на глубинах от 5 до 18 метров наблюдается сильное обеднение фауны, из состава которой выпали не только отдельные виды, но и целые группы (даже типы) животных", - говорится в статье.По данным учёных, практически полностью исчезли губки, в значительном количестве погибли малоподвижные гидробионты, такие как панцирные моллюски, а также прячущиеся в расщелинах осьминоги и рыбы. Сильное воздействие неблагоприятная обстановка оказала на гидробионтов, сидящих на открытой поверхности подводных камней - это губки, актинии, гидроиды, асцидии, а также те виды, которы медленно передвигаются по ней - морских ежей, морских звезд."Из 17 известных на мелководье камчатского побережья видов актиний в мае-августе 2021 года удалось встретить только 8, причем половину из них – в единичных экземплярах. В некоторых местах – у острова Крашенинникова – сейчас практически нет иглокожих, только изредка можно встретить небольшие экземпляры морских звёзд. В других районах (Авачинская губа, остров Старичков, бухта Вилючинская) отмечены мелкие морские ежи рода Strongylocentrotus не более 4 см в диаметре, в то время как крупных экземпляров нет вовсе", - говорится в документе.Отмечается, что "красный прилив" практически не повлиял на животных, которые могут активно перемещаться и покинуть зону с неблагоприятной обстановкой: крабов, рыб, тюленей, сивучей, каланов.

https://radiosputnik.ria.ru/20210719/pchely-1741861752.html

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происшествия, камчатский край, российская академия наук, космос - риа наука, новости - туризм