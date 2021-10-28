Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211028/gonkong-1756607644.html
Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге
Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге - РИА Новости, 28.10.2021
Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге
Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая накануне на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции с участием... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T05:16
2021-10-28T05:16
в мире
япония
оон
фумио кисида
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569581956_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9996ac19532c566f575516974ba5d862.jpg
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая накануне на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции с участием представителей стран АСЕАН, Австралии, Китая, Индии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и России, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также подчеркнул необходимость обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива."Отметив общую важность вопроса по реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, премьер-министр Кисида высказал серьезную обеспокоенность, разделяемую другими странами, в том числе АСЕАН, относительно продолжающихся действий в нарушение суверенитета Японии в Восточно-китайском и Южно-китайском морях, которые ведутся в нарушение законодательств и повышают напряженность в регионе. Он также подчеркнул, что нормы поведения в Южно-Китайском море должны исполняться в рамках положений Конвенции ООН по морскому праву и при уважении законодательных прав и интересов всех участников, которые используют маршруты через Южно-Китайское море. Он также подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении японского МИД.В документе указывается, что "другие участники саммита также высказались про важность обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря, а также подчеркнули значимость мирного разрешения вопросов в рамках международного законодательства, в том числе, в рамках конвенции ООН"."Премьер Кисида также выразил серьезную озабоченность относительно ситуации в Гонконге и положением с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Другие участники поддержали его опасения", - говорится в релизе.По данным ведомства, в ходе выступления японский премьер также затронул другие региональные вопросы, в том числе, заявил о "недопустимости действий КНДР, в частности, проведения ракетных испытаний", а также отметил значимость действий АСЕАН по Мьянме.Восточноазиатский саммит – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.
https://radiosputnik.ria.ru/20210927/kitay-1751958581.html
https://ria.ru/20210806/protest-1744618870.html
https://ria.ru/20210805/bayden-1744532729.html
япония
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/04/1569581956_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fd206be9510f290ae8f6eab05e95129c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, япония, оон, фумио кисида, россия
05:16 28.10.2021
 
Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге

Премьер Японии Кисида выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге

© РИА Новости / Мигель КанделаГонконг
Гонконг - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Мигель Кандела
Читать ria.ru в
ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая накануне на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции с участием представителей стран АСЕАН, Австралии, Китая, Индии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и России, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также подчеркнул необходимость обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива.
"Отметив общую важность вопроса по реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, премьер-министр Кисида высказал серьезную обеспокоенность, разделяемую другими странами, в том числе АСЕАН, относительно продолжающихся действий в нарушение суверенитета Японии в Восточно-китайском и Южно-китайском морях, которые ведутся в нарушение законодательств и повышают напряженность в регионе. Он также подчеркнул, что нормы поведения в Южно-Китайском море должны исполняться в рамках положений Конвенции ООН по морскому праву и при уважении законодательных прав и интересов всех участников, которые используют маршруты через Южно-Китайское море. Он также подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении японского МИД.
Люди в масках на улице в Гонконге - РИА Новости, 1920, 27.09.2021
27 сентября, 11:14В мире
Главный полицейский Китая предостерег другие страны в отношении Гонконга
В документе указывается, что "другие участники саммита также высказались про важность обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря, а также подчеркнули значимость мирного разрешения вопросов в рамках международного законодательства, в том числе, в рамках конвенции ООН".
"Премьер Кисида также выразил серьезную озабоченность относительно ситуации в Гонконге и положением с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Другие участники поддержали его опасения", - говорится в релизе.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.08.2021
6 августа, 09:20
Китай выразил протест из-за меморандума США по Гонконгу
По данным ведомства, в ходе выступления японский премьер также затронул другие региональные вопросы, в том числе, заявил о "недопустимости действий КНДР, в частности, проведения ракетных испытаний", а также отметил значимость действий АСЕАН по Мьянме.
Восточноазиатский саммит – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 05.08.2021
5 августа, 16:27
США предоставят временное убежище отдельным жителям Гонконга
 
В миреЯпонияООНФумио КисидаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:09Финансист назвала выгодные инструменты для вложений
04:02Разведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические учения
03:58Главная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия
03:46Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбами
03:27Глава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопления
03:22В Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябре
03:18Россиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsApp
03:15Нутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананы
03:11Врач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделю
03:04Японские космические туристы оценили русскую кухню
02:59Зеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армия
02:42Экс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"
02:35Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погоду
02:25На Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19
02:25Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпа
02:17Россиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартиру
02:13В штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденного
02:08Врач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинации
02:03СК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войны
01:31Белоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода
Лента новостейМолния
Финансист назвала выгодные инструменты для вложенийРазведчики Амурского объединения ВВО провели антитеррористические ученияГлавная судья Вашингтона раскритиковала минюст по делу о штурме Капитолия Немецкую газету напугали российские Ил-76 со "смертоносными" бомбамиГлава ВСС рассказал, как россияне чаще всего страхуют свои накопленияВ Гидрометцентре рассказали о погоде в ноябреРоссиянам назвали, чего нужно опасаться при использовании WhatsAppНутрициолог рассказала, кому не стоит есть бананыВрач предупредил о последствиях пассивного отдыха в нерабочую неделюЯпонские космические туристы оценили русскую кухнюЗеленский "забыл" сказать, что Украину освободила Красная армияЭкс-губернатора Нью-Йорка обвинили в "насильственном прикосновении"Вильфанд пообещал жителям Центральной России аномально теплую погодуНа Украине не могут посчитать, сколько нужно кислорода для больных COVID-19Врач рассказала, что будет с организмом от регулярного недосыпаРоссиянам назвали способ дважды получить налоговый вычет за квартируВ штате Оклахома впервые за шесть лет казнили осужденногоВрач рассказал, чем опасен незавершенный цикл вакцинацииСК поможет белорусским коллегам расследовать дела о геноциде в годы войныБелоруссия решила ввести запрет на вывоз медицинского кислорода