https://ria.ru/20211028/gonkong-1756607644.html

Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге

Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге - РИА Новости, 28.10.2021

Премьер Японии выразил обеспокоенность ситуацией в Гонконге

Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая накануне на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции с участием... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T05:16

2021-10-28T05:16

2021-10-28T05:16

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ТОКИО, 28 окт – РИА Новости. Премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая накануне на заседании 16-го Восточноазиатского саммита, которое проходило в режиме видеоконференции с участием представителей стран АСЕАН, Австралии, Китая, Индии, Новой Зеландии, Японии, Южной Кореи и России, выразил серьезную обеспокоенность ситуацией в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе, а также подчеркнул необходимость обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря и Тайваньского пролива."Отметив общую важность вопроса по реализации свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, премьер-министр Кисида высказал серьезную обеспокоенность, разделяемую другими странами, в том числе АСЕАН, относительно продолжающихся действий в нарушение суверенитета Японии в Восточно-китайском и Южно-китайском морях, которые ведутся в нарушение законодательств и повышают напряженность в регионе. Он также подчеркнул, что нормы поведения в Южно-Китайском море должны исполняться в рамках положений Конвенции ООН по морскому праву и при уважении законодательных прав и интересов всех участников, которые используют маршруты через Южно-Китайское море. Он также подчеркнул важность обеспечения мира и стабильности в Тайваньском проливе", - говорится в заявлении японского МИД.В документе указывается, что "другие участники саммита также высказались про важность обеспечения свободы морской и воздушной навигации в районе Южно-Китайского моря, а также подчеркнули значимость мирного разрешения вопросов в рамках международного законодательства, в том числе, в рамках конвенции ООН"."Премьер Кисида также выразил серьезную озабоченность относительно ситуации в Гонконге и положением с правами человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Другие участники поддержали его опасения", - говорится в релизе.По данным ведомства, в ходе выступления японский премьер также затронул другие региональные вопросы, в том числе, заявил о "недопустимости действий КНДР, в частности, проведения ракетных испытаний", а также отметил значимость действий АСЕАН по Мьянме.Восточноазиатский саммит – площадка диалога лидеров стран АТР по широкому кругу вопросов региональной повестки дня. Она образована в 2005 году для развития сотрудничества стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и ее диалоговых партнеров: России, США, Китая, Республики Корея, Японии, Индии, Австралии и Новой Зеландии.

https://radiosputnik.ria.ru/20210927/kitay-1751958581.html

https://ria.ru/20210806/protest-1744618870.html

https://ria.ru/20210805/bayden-1744532729.html

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в мире, япония, оон, фумио кисида, россия