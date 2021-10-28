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В Белоруссии заявили о 400 живых членах СС, причастных к геноциду в войну
В Белоруссии заявили о 400 живых членах СС, причастных к геноциду в войну - РИА Новости, 28.10.2021
В Белоруссии заявили о 400 живых членах СС, причастных к геноциду в войну
Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что установлено более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:40
2021-10-28T14:10
в мире
белоруссия
без срока давности
россия
великая отечественная война (1941-1945)
генеральная прокуратура белоруссии
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что установлено более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что Россия помогает Минску в установлении местонахождения живых нацистов.В апреле Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года - передать всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств."Наши российские коллеги предоставляют нам информацию о местонахождении некоторых живых нацистов. Это благодаря им мы эту информацию получили, проверили и удостоверились, что эти злодеи проживают, и мы ставим вопрос перед правоохранительными органами минимум 17 государств, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления", - сказал Швед журналистам в четверг в Минске после встречи со своим российским коллегой Игорем Красновым.Он уточнил, что "на сегодняшний день речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах, из тех подразделений , которые непосредственно на территории Беларуси убивали людей в период Великой Отечественной войны".Швед рассказал, что в четверг в Минске во время приема президентом Белоруссии Александром Лукашенко генпрокуроров Белоруссии и России значительное внимание было уделено вопросу расследования дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня мы детально обсудили и доложили президенту Беларуси о совместных мерах и мероприятиях по данному вопросу. Первое, что нас удовлетворяет, и мы видим, что в этом направлении в ближайшее время будет еще больше результатов, это работа с архивными документами. Значительный объем информации, который связан с документированием преступных действий, в том числе живых нацистов, хранятся в архивах Российской Федерации", - сказал Швед.По его словам, для белорусской стороны "сегодня очень важно получить еще больше доказательств, конкретных, предметных, чтобы предъявить эти доказательства этим злодеям наряду с теми доказательствами, которые мы получаем в Беларуси в ходе расследования уголовного дела о геноциде"."Мы изучаем опыт российских коллег в расследовании подобного рода дел, и они в свою очередь учитывают те результаты, которые мы получаем в Беларуси", - продолжил генпрокурор.
https://ria.ru/20210624/belorussiya-1738410072.html
https://ria.ru/20210811/karateli-1745346806.html
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в мире, белоруссия, без срока давности, россия, великая отечественная война (1941-1945), генеральная прокуратура белоруссии
13:40 28.10.2021 (обновлено: 14:10 28.10.2021)
 
В Белоруссии заявили о 400 живых членах СС, причастных к геноциду в войну

Глава ГП Белоруссии Швед: установили свыше 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду

© РИА Новости / БелТА / Перейти в фотобанкГенеральный прокурор Андрей Швед
Генеральный прокурор Андрей Швед - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / БелТА
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МИНСК, 28 окт – РИА Новости. Генпрокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что установлено более 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду жителей Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, подчеркнув, что Россия помогает Минску в установлении местонахождения живых нацистов.
В апреле Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года - передать всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.
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"Наши российские коллеги предоставляют нам информацию о местонахождении некоторых живых нацистов. Это благодаря им мы эту информацию получили, проверили и удостоверились, что эти злодеи проживают, и мы ставим вопрос перед правоохранительными органами минимум 17 государств, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления", - сказал Швед журналистам в четверг в Минске после встречи со своим российским коллегой Игорем Красновым.
Он уточнил, что "на сегодняшний день речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах, из тех подразделений , которые непосредственно на территории Беларуси убивали людей в период Великой Отечественной войны".
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Швед рассказал, что в четверг в Минске во время приема президентом Белоруссии Александром Лукашенко генпрокуроров Белоруссии и России значительное внимание было уделено вопросу расследования дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня мы детально обсудили и доложили президенту Беларуси о совместных мерах и мероприятиях по данному вопросу. Первое, что нас удовлетворяет, и мы видим, что в этом направлении в ближайшее время будет еще больше результатов, это работа с архивными документами. Значительный объем информации, который связан с документированием преступных действий, в том числе живых нацистов, хранятся в архивах Российской Федерации", - сказал Швед.
По его словам, для белорусской стороны "сегодня очень важно получить еще больше доказательств, конкретных, предметных, чтобы предъявить эти доказательства этим злодеям наряду с теми доказательствами, которые мы получаем в Беларуси в ходе расследования уголовного дела о геноциде".
"Мы изучаем опыт российских коллег в расследовании подобного рода дел, и они в свою очередь учитывают те результаты, которые мы получаем в Беларуси", - продолжил генпрокурор.
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В миреБелоруссияБез срока давностиРоссияВеликая Отечественная война (1941-1945)Генеральная прокуратура Белоруссии
 
 
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