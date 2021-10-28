13:40 28.10.2021 (обновлено: 14:10 28.10.2021)
В Белоруссии заявили о 400 живых членах СС, причастных к геноциду в войну
Глава ГП Белоруссии Швед: установили свыше 400 еще живых эсэсовцев, причастных к геноциду
В апреле Швед заявил, что возбудил уголовное дело по факту геноцида населения Белорусской ССР во время Великой Отечественной войны. Генпрокурор отмечал, что Минск будет ставить вопрос о выдаче военных преступников, которые еще живы, для открытого суда на территории республики. Генпрокурор также заявлял, что белорусская сторона намерена представить в международный трибунал доказательства для начала процедуры признания геноцида в годы войны. Сформировать первый пакет документов планируется в этом году и к концу года - передать всем генпрокурорам стран Евросоюза и других государств.
"Наши российские коллеги предоставляют нам информацию о местонахождении некоторых живых нацистов. Это благодаря им мы эту информацию получили, проверили и удостоверились, что эти злодеи проживают, и мы ставим вопрос перед правоохранительными органами минимум 17 государств, чтобы эти люди понесли наказание за совершенные преступления", - сказал Швед журналистам в четверг в Минске после встречи со своим российским коллегой Игорем Красновым.
Он уточнил, что "на сегодняшний день речь идет о более чем 400 живых эсэсовцах, из тех подразделений , которые непосредственно на территории Беларуси убивали людей в период Великой Отечественной войны".
Швед рассказал, что в четверг в Минске во время приема президентом Белоруссии Александром Лукашенко генпрокуроров Белоруссии и России значительное внимание было уделено вопросу расследования дела о геноциде населения Белоруссии в годы Великой Отечественной войны. "Сегодня мы детально обсудили и доложили президенту Беларуси о совместных мерах и мероприятиях по данному вопросу. Первое, что нас удовлетворяет, и мы видим, что в этом направлении в ближайшее время будет еще больше результатов, это работа с архивными документами. Значительный объем информации, который связан с документированием преступных действий, в том числе живых нацистов, хранятся в архивах Российской Федерации", - сказал Швед.
По его словам, для белорусской стороны "сегодня очень важно получить еще больше доказательств, конкретных, предметных, чтобы предъявить эти доказательства этим злодеям наряду с теми доказательствами, которые мы получаем в Беларуси в ходе расследования уголовного дела о геноциде".
"Мы изучаем опыт российских коллег в расследовании подобного рода дел, и они в свою очередь учитывают те результаты, которые мы получаем в Беларуси", - продолжил генпрокурор.