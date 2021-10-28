https://ria.ru/20211028/gazprom-1756734543.html

Санду объяснила, почему затягиваются переговоры с "Газпромом"

Санду объяснила, почему затягиваются переговоры с "Газпромом" - РИА Новости, 28.10.2021

Санду объяснила, почему затягиваются переговоры с "Газпромом"

Президент Молдавии Майя Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что власти страны хотят получить лучшую цену на газ. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T18:15

2021-10-28T18:15

2021-10-28T19:14

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КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что власти страны хотят получить лучшую цену на газ.Президент Молдавии Майя Санду 28 октября созвала заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетический кризис. "На этой неделе было много мероприятий и встреч по обсуждению газового вопроса, я лично по телефону обсуждала с Дмитрием Козаком возможность подписания газового контракта. Переговоры с главой "Газпрома" (Алексеем Миллером - ред.) в Санкт-Петербурге еще продолжаются", - заявила Санду."Переговоры с "Газпромом" длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться", - сказала Санду на брифинге в четверг.Она отметила, что от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам. Именно поэтому власти республики намерены добиться наиболее выгодных условий в переговорах с "Газпромом".Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.

https://ria.ru/20211026/moldaviya-1756331169.html

https://ria.ru/20211028/gaz-1756711300.html

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