18:15 28.10.2021 (обновлено: 19:14 28.10.2021)
Санду объяснила, почему затягиваются переговоры с "Газпромом"
Санду: переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что Молдавия хочет получить лучшую цену
© РИА Новости / Михай Карауш / Перейти в фотобанкИзбранный президент Молдавии Майя Санду выступает на антиправительственной акции у здания парламента в Кишиневе
КИШИНЕВ, 28 окт — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду заявила, что переговоры с "Газпромом" затянулись, потому что власти страны хотят получить лучшую цену на газ.
Президент Молдавии Майя Санду 28 октября созвала заседание Высшего совета безопасности, чтобы обсудить энергетический кризис. "На этой неделе было много мероприятий и встреч по обсуждению газового вопроса, я лично по телефону обсуждала с Дмитрием Козаком возможность подписания газового контракта. Переговоры с главой "Газпрома" (Алексеем Миллером - ред.) в Санкт-Петербурге еще продолжаются", - заявила Санду.
"Переговоры с "Газпромом" длятся так долго, потому что правительство Молдавии хочет получить лучшую цену. Мы огласим эту цену как только сможем о ней договориться", - сказала Санду на брифинге в четверг.
Она отметила, что от стоимости газа будет зависеть способность молдавских предприятий и компаний производить товары и услуги по конкурентоспособным ценам. Именно поэтому власти республики намерены добиться наиболее выгодных условий в переговорах с "Газпромом".
Компания "Газпром" 1 октября продлила контракт с Молдавией на поставку газа на месяц. Компания "Молдовагаз" 6 октября сообщила, что потребление газа в Молдавии временно превышает поставки топлива из РФ, это также может привести к проблемам с поставкой электроэнергии. Парламент страны 22 октября ввел в стране режим ЧП из-за энергетического кризиса, чтобы можно было в ускоренном режиме выделить средства из бюджета для закупки дополнительных объемов газа, чтобы поддерживать давление в газопроводе.