https://ria.ru/20211028/gaz-1756688157.html

Газа в хранилищах хватит ЕС на полгода, заявил Чижов

Газа в хранилищах хватит ЕС на полгода, заявил Чижов - РИА Новости, 28.10.2021

Газа в хранилищах хватит ЕС на полгода, заявил Чижов

Газа в подземных хранилищах хватит ЕС на полгода, нагнетание ситуации с ценами выглядит спекулятивным, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T15:04

2021-10-28T15:04

2021-10-28T15:04

экономика

европа

тони блэр

евросоюз

еврокомиссия

верона

владимир чижов

россия

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ВЕРОНА, 28 окт – РИА Новости. Газа в подземных хранилищах хватит ЕС на полгода, нагнетание ситуации с ценами выглядит спекулятивным, заявил в интервью РИА Новости постоянный представитель при ЕС Владимир Чижов."В Евросоюзе того снизившегося уровня закачки в подземные хранилища хватит на полгода. Нагнетание поэтому выглядит спекулятивным", - сказал дипломат в беседе с агентством на полях экономического форума в Вероне.По его словам, в Евросоюзе наблюдается политизация вопросов, связанных газом и энергии. В этой связи Чижов вспомнил, что в 2005 году на саммите Россия-ЕС тогда занимавшему пост премьера Великобритании Тони Блэру задали вопрос о зависимости Европы от российского газа."Я смотрел на Блэра, он выглядел искренне удивленным. Он сказал, что это началось еще 35 лет и с тех пор все было нормально. После этой пресс-конференции все телеканалы говорили только об одном - о зависимости Европы от российского газа. И вот так с 2005 года мы наблюдаем эту историю", - рассказал Чижов, напомнив о последовавших энергокризисах с Украиной."Выход из этого был совершенно очевиден и со многим странами реализовался – это переход на долгосрочные контракты. Они дают стабильность как поставок, так и цен, завязывают на долгие годы и десятилетия потребителей, страны Евросоюза, на единственного поставщика. Россия по-прежнему остается крупнейшим поставщиком, но не единственным, составляя около 40% импорта", - сказал Чижов.Он подчеркнул, что Еврокомиссия, пытаясь обеспечить энергобезопасность Европы, "взяла курс на спотовую биржевую торговлю" при председательстве Жозе Мануэла Баррозу (2004-2014)."Спотовый газ был существенно дешевле того, что поставлялся по долгосрочным контрактам. Формула определения цены была изобретена в начале 90-х годов. Цена на газ зависела, с определенным лагом, от цены на нефть, и тогда было очень выгодно. Потом цена на нефть пошла наверх, плюс были объективные факторы: это холодная зима, безветренная погода, обмеление резервуаров, питающих ГЭС в Европе, особенно Северной, все это в совокупности привело к нынешней ситуации", - заявил Чижов.Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться, и в четверг уже ниже 1000 долларов.

https://radiosputnik.ria.ru/20211028/polsha-1756686727.html

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верона

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экономика, европа, тони блэр, евросоюз, еврокомиссия, верона, владимир чижов, россия