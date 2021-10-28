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Сечин напомнил о рекламе "молекул свободы" американского газа
Сечин напомнил о рекламе "молекул свободы" американского газа - РИА Новости, 28.10.2021
Сечин напомнил о рекламе "молекул свободы" американского газа
Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, комментируя ситуацию на европейском энергетическом рынке, напомнил о "молекулах свободы" в американском топливе. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T13:22
2021-10-28T16:25
в мире
сша
экономика
европа
игорь сечин
роснефть
верона
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ВЕРОНА, 28 окт — РИА Новости. Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, комментируя ситуацию на европейском энергетическом рынке, напомнил о "молекулах свободы" в американском топливе."Широко разрекламированные предыдущей администрацией США "молекулы свободы", которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах", — сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.Сечин отметил, что политические и экономические приоритеты Штатов различаются."Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности США в первую очередь увеличивают их в совершенно ином направлении", — обратил внимание глава компании.За первые семь месяцев текущего года продажи американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года, а в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за этот же период — в 2,6 раза, отметил Сечин.Этой осенью котировки газа лихорадит. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
https://ria.ru/20210528/ministr-1734519195.html
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в мире, сша, экономика, европа, игорь сечин, роснефть, верона
13:22 28.10.2021 (обновлено: 16:25 28.10.2021)
 
Сечин напомнил о рекламе "молекул свободы" американского газа

Сечин: "молекулы свободы" американского газа поступают в ЕС в недостаточных объемах

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПредседатель правления ОАО "НК "Роснефть" Игорь Сечин
Председатель правления ОАО НК Роснефть Игорь Сечин - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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ВЕРОНА, 28 окт — РИА Новости. Глава компании "Роснефть" Игорь Сечин, комментируя ситуацию на европейском энергетическом рынке, напомнил о "молекулах свободы" в американском топливе.
"Широко разрекламированные предыдущей администрацией США "молекулы свободы", которые принесет с собой американский газ, поступают на европейский континент в недостаточных объемах", — сказал он в ходе специальной сессии "Надежная энергия и глобальный энергетический переход" на XIV Евразийском экономическом форуме в Вероне.
Сечин отметил, что политические и экономические приоритеты Штатов различаются.
"Обещая существенно нарастить поставки газа в Европу, в реальности США в первую очередь увеличивают их в совершенно ином направлении", — обратил внимание глава компании.
За первые семь месяцев текущего года продажи американского СПГ в Европу выросли на 47% по сравнению с уровнем всего докризисного 2019 года, а в страны Азиатско-Тихоокеанского региона за этот же период — в 2,6 раза, отметил Сечин.
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Этой осенью котировки газа лихорадит. Еще в начале августа фьючерсы торговались на уровне 515 долларов за тысячу кубометров, но к концу сентября они выросли более чем вдвое, а 6 октября подскочили до исторического максимума — 1937 долларов. Затем последовало снижение, однако цены продолжают держаться на высоком уровне. Все это повышает стоимость электричества для жителей ЕС.
Эксперты считают предпосылками такой ситуации низкий уровень заполненности европейских хранилищ, ограничение предложения со стороны поставщиков и высокий спрос на СПГ в Азии.
Европа 13 октября начала активный период отбора газа из своих ПХГ. На момент начала сезона они были заполнены чуть более чем на 78 процентов, что на 14 процентных пунктов меньше среднего показателя за последние пять лет.
По словам Владимира Путина, дефицит газа на европейском рынке стал результатом экономической политики Еврокомиссии. Кроме того, из США и с Ближнего Востока в Европу недопоставили восемь миллиардов кубометров топлива, тогда как "Газпром" увеличил импорт на 11 миллиардов кубометров.
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В миреСШАЭкономикаЕвропаИгорь СечинРоснефтьВерона
 
 
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