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Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20211028/forum-1756713896.html
В Поволжье стартовал форум православной молодежи "Пересвет"
В Поволжье стартовал форум православной молодежи "Пересвет" - РИА Новости, 28.10.2021
В Поволжье стартовал форум православной молодежи "Пересвет"
Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии седьмого Межрегионального образовательного форума для православной молодёжи Приволжского федерального... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T16:56
2021-10-28T16:56
республика мордовия
общество
республика мордовия
артем здунов
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии седьмого Межрегионального образовательного форума для православной молодёжи Приволжского федерального округа "Пересвет", сообщает пресс-служба главы региона.Межрегиональный образовательный форум для православной молодёжи Приволжского федерального округа "Пересвет" будет работать с 28 по 30 октября. В этом году, как и в прошлом, форум проходит в дистанционном формате."Дистанционность не мешает обсуждению важных для общества тем, а в этом году форум посвящён проблемам в молодёжной среде. Очень важно, что и в условиях пандемии мы продолжаем работу во всех сферах жизни, в том числе и в духовно-нравственных... Пандемия пройдёт, мы обязательно ее победим, но с молодежью мы должны работать постоянно, это наше будущее", - цитирует пресс-служба слова Здунова.Руководитель Мордовии напомнил, что в 2015 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Саранск был избран своеобразной "базой добрых дел". Именно в столице Мордовии был создан Координационный центр Синодального молодёжного отдела в ПФО - структура, которая призвана анализировать лучшие наработки в области православного молодёжного движения и затем распространять их по всем епархиям федерального округа.Координационный центр был создан на базе Союза православной молодежи Мордовии, который за время своего существования реализовал множество проектов в области волонтерства и благотворительности.Глава Мордовии поблагодарил митрополита Саранского и Мордовского Зиновия и всех организаторов форума за проведение этого мероприятия и все проекты православного служения, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей. "У нас с вами очень хорошее взаимодействие, и мы всегда будем поддерживать все социально значимые инициативы некоммерческих организаций", - подчеркнул Здунов.Митрополит Зиновий в своём приветствии участникам отметил, что проекты общественного служения молодёжи, презентованные в разные годы на форуме "Пересвет", в дальнейшем воплощались в жизнь в разных регионах, не только в ПФО, но и по всей стране. Поэтому значимость этой межрегиональной образовательной площадки очень велика.
https://ria.ru/20211018/mordoviya-1755102423.html
https://ria.ru/20211015/gazifikatsiya-1754763927.html
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общество, республика мордовия, артем здунов
16:56 28.10.2021
 
В Поволжье стартовал форум православной молодежи "Пересвет"

Глава Мордовии Здунов принял участие в открытии форума православной молодежи "Пересвет"

© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкАртем Здунов
Артем Здунов - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 28 окт - РИА Новости. Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в открытии седьмого Межрегионального образовательного форума для православной молодёжи Приволжского федерального округа "Пересвет", сообщает пресс-служба главы региона.
Межрегиональный образовательный форум для православной молодёжи Приволжского федерального округа "Пересвет" будет работать с 28 по 30 октября. В этом году, как и в прошлом, форум проходит в дистанционном формате.
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"Дистанционность не мешает обсуждению важных для общества тем, а в этом году форум посвящён проблемам в молодёжной среде. Очень важно, что и в условиях пандемии мы продолжаем работу во всех сферах жизни, в том числе и в духовно-нравственных... Пандемия пройдёт, мы обязательно ее победим, но с молодежью мы должны работать постоянно, это наше будущее", - цитирует пресс-служба слова Здунова.
Руководитель Мордовии напомнил, что в 2015 году по благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла Саранск был избран своеобразной "базой добрых дел". Именно в столице Мордовии был создан Координационный центр Синодального молодёжного отдела в ПФО - структура, которая призвана анализировать лучшие наработки в области православного молодёжного движения и затем распространять их по всем епархиям федерального округа.
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Координационный центр был создан на базе Союза православной молодежи Мордовии, который за время своего существования реализовал множество проектов в области волонтерства и благотворительности.
Глава Мордовии поблагодарил митрополита Саранского и Мордовского Зиновия и всех организаторов форума за проведение этого мероприятия и все проекты православного служения, направленные на укрепление духовно-нравственных ценностей. "У нас с вами очень хорошее взаимодействие, и мы всегда будем поддерживать все социально значимые инициативы некоммерческих организаций", - подчеркнул Здунов.
Митрополит Зиновий в своём приветствии участникам отметил, что проекты общественного служения молодёжи, презентованные в разные годы на форуме "Пересвет", в дальнейшем воплощались в жизнь в разных регионах, не только в ПФО, но и по всей стране. Поэтому значимость этой межрегиональной образовательной площадки очень велика.
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Республика МордовияОбществоРеспублика МордовияАртем Здунов
 
 
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