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Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября 2022 года

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября 2022 года - РИА Новости, 28.10.2021

Восточный экономический форум пройдет с 5 по 8 сентября 2022 года

Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2022 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T10:47

2021-10-28T10:47

2021-10-28T10:47

экономика

владивосток

дальневосточный федеральный университет

дальний восток

антон кобяков

фонд "росконгресс"

россия

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Восточный экономический форум пройдет 5-8 сентября 2022 года на площадке Дальневосточного федерального университета во Владивостоке, сообщает фонд "Росконгресс"."VII Восточный экономический форум состоится 5–8 сентября 2022 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке", - говорится в сообщении фонда.Как отметил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, ВЭФ зарекомендовал себя как авторитетная дискуссионная площадка, направленная на ускоренное развитие экономики Дальнего Востока и расширение международного сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе."В следующем году ожидаем во Владивостоке представительный состав участников по вопросам глобальной и региональной экономики", - отметил Кобяков, слова которого приводятся в сообщении.

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дальний восток

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экономика, владивосток, дальневосточный федеральный университет, дальний восток, антон кобяков, фонд "росконгресс", россия