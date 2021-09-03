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Центр притяжения капиталов и новой экономики: главные заявления на ВЭФ-2021

Центр притяжения капиталов и новой экономики: главные заявления на ВЭФ-2021 - РИА Новости, 03.09.2021

Центр притяжения капиталов и новой экономики: главные заявления на ВЭФ-2021

На ВЭФ-2021 — день программных заявлений. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, наметил планы развития Дальнего Востока. Главные кадры... РИА Новости, 03.09.2021

2021-09-03T14:00

2021-09-03T14:00

2021-09-03T14:00

фото

владивосток

владимир путин

форум

восточный экономический форум — 2021 (вэф)

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На ВЭФ-2021 — день программных заявлений. Президент Владимир Путин, выступая на пленарном заседании, наметил планы развития Дальнего Востока. Главные кадры пятницы — в фотоленте Ria.ru.

владивосток

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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