Чижов назвал сообщения о "баснословных" прибылях "Газпрома" фейком
Постпред России при ЕС Чижов назвал сообщения о баснословных прибылях "Газпрома" фейком
ВЕРОНА, 28 окт – РИА Новости. Постоянный представитель РФ при Евросоюзе Владимир Чижов назвал "очередным фейком" сообщения о крупных прибылях российской компании "Газпром", указав на стабильные цены долгосрочных контрактов на поставки газа в Европе
"Чтобы продать газ, нужны продавец, пути доставки и потребители. Сколько сейчас стоит спотовый газ? Поэтому энергокомпании страны Западной Европы остерегаются (закупать его – ред.), считая, что нужно чуть-чуть переждать, хотя бы до весны, тогда цены упадут и можно будет заключать контракты. Никому не выгодно торговать себе в убыток. А фантазии на тему того, что "Газпром" получает баснословные прибыли - это очередной фейк. По долгосрочным контрактам цена остается стабильной", - заявил он РИА Новости на полях Евразийского экономического форума в Вероне.
Отвечая на вопрос о возможной роли России в разрешении нынешнего энергокризиса, Чижов заявил, что Россия участвует в этом "задолго до его (кризиса) появления, предлагая соответствующие переговоры". По словам Чижова, мы "со Средних веков выступаем в качестве спасителя Европы".
"Двадцать лет назад в Европе была очень холодная зима, очередной кризис, и тогдашний председатель Еврокомиссии Романо Проди перед самым Новым годом обратился к нашему президенту о налаживании энергетического диалога. И тогда он стал первым из серии диалогов, которых в итоге было полтора десятка. Вместе с остальными секторальными диалогами он попал под заморозку в 2014 году", - заключил Чижов.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние месяцы. Еще в начале августа расчетная цена ближайшего фьючерса по индексу голландского TTF составляла около 515 долларов за тысячу кубометров, а к концу сентября показатель вырос более чем вдвое. При этом с 6 октября, достигнув исторического максимума в 1937 долларов за тысячу кубометров, цены на газ начали снижаться, и в четверг уже ниже 1000 долларов.