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В Петербурге объектам развлечения и досуга запретят работать ночью

В Петербурге объектам развлечения и досуга запретят работать ночью - РИА Новости, 28.10.2021

В Петербурге объектам развлечения и досуга запретят работать ночью

Предприятиям общепита Петербурга, а также кинотеатрам и концертным залам с 8 ноября разрешено работать только до 23.00 мск, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T19:35

2021-10-28T19:35

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт – РИА Новости. Предприятиям общепита Петербурга, а также кинотеатрам и концертным залам с 8 ноября разрешено работать только до 23.00 мск, сообщает пресс-служба администрации губернатора города."С 8 ноября… предприятиям общественного питания, циркам, концертным залам и организациям, осуществляющим публичную демонстрацию фильмов, иным организациям исполнительских искусств, объектам развлечения и досуга, аквапаркам, океанариумам, зоопаркам, ледовым каткам и аттракционам разрешено работать исключительно до 23.00. Работа указанных организаций в ночное время запрещена", - говорится в сообщении."С 8 ноября… проведение физкультурных, культурных, зрелищных, конгрессно-выставочных, торжественных, досуговых и иных мероприятий разрешено до 23.00 при условии выполнения ранее установленных требований, в том числе по ограничению участников мероприятий", - говорится в сообщении.Ранее дополнительные ограничения ввели в Петербурге на период нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В частности, в городе будут закрыты кафе и рестораны (за исключением обслуживания навынос и доставку), непродовольственные магазины, салоны красоты (за исключением парикмахерских услуг), косметические салоны, СПА-салоны, солярии, фитнес-центры, бассейны, аквапарки, океанариумы, аттракционы и ледовые катки. Временно приостанавливается проведение спортивных и физкультурных мероприятий (за исключением согласованных Роспотребнадзором), проведение культурных и зрелищных (за исключением деятельности театров и музеев), конгрессно-выставочных и досуговых мероприятий.

https://ria.ru/20211028/vaktsina-1756716476.html

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санкт-петербург, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новости - туризм