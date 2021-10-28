https://ria.ru/20211028/deti-1756685371.html

Собянин обсудил с врачами алгоритмы лечения COVID-19 у детей из групп риска

Собянин обсудил с врачами алгоритмы лечения COVID-19 у детей из групп риска - РИА Новости, 28.10.2021

Собянин обсудил с врачами алгоритмы лечения COVID-19 у детей из групп риска

Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании Клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T14:52

2021-10-28T14:52

2021-10-28T16:24

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин принял участие в заседании Клинического комитета по COVID-19, на котором обсуждались вопросы лечения коронавируса у детей."Борьба с пандемией не утихает уже полтора года. Сегодня количество заболеваний и госпитализаций в Москве находится практически на пике цифр, которые мы наблюдали в предыдущие волны. К сожалению, количество заболевших детей в эту волну значительно больше, чем в предыдущую, практически в 2-3 раза больше. Количество госпитализаций ещё больше, и это требует выработки новых подходов к лечению для детей", - сказал Собянин.Как отметил главный внештатный детский специалист-нефролог, главный врач детской городской клинической больницы им. З.А. Башляевой Исмаил Османов, в Москве за период пандемии диагноз новой коронавирусной инфекции был поставлен более чем 190 тысячам детей, из них 5% проходили лечение в стационарах. По его словам, увеличивается число пациентов со среднетяжелыми и тяжелыми формами заболевания, также чаще стали болеть дети грудного и младшего возраста."Отдельный контроль необходим для детей из группы высокого риска по тяжелому течению коронавирусной инфекции, в связи с имеющимися у них сопутствующими заболеваниями... Действующие методические рекомендации по лечению детей актуализированы, и мы начинаем по ним работать. В частности, применять ряд инновационных препаратов: моноклональные вируснейтрализующие антитела и антиковидный иммуноглобулин для детей с рисками тяжелого течения заболевания", - сказал Османов.Он сказал, что первый опыт лечения этими препаратами уже положительный."То есть речь идёт о детях с серьёзными хроническими заболеваниями, и вы видите, что неприменение новых лекарственных препаратов и новых методик может привести к летальному исходу", - сказал Собянин.Османов подтвердил, что это так. "Коронавирусная инфекция у этих детей протекает значительно тяжелее, и способствует этому, в том числе, прогрессирование основного заболевания", - сказал Османов.По итогам заседания Клинический комитет одобрил новый алгоритм наблюдения и лечения детей с COVID-19 из групп высокого риска, а также применение инновационных препаратов: моноклональных вируснейтрализующих антител и антиковидного иммуноглобулина человека. Такие схемы лечения будут применяться у детей в России впервые.В соответствии с новым алгоритмом к группе риска по тяжелому течению COVID-19 будут отнесены дети, страдающие такими сопутствующими заболеваниями, как первичный иммунодефицит, онкологические и гематологические заболевания, сахарный диабет, тяжелое поражение почек, сердца и легких.Инфраструктуру лечения и наблюдения этих пациентов образуют детский дистанционный консультативный центр, созданный в структуре телемедицинского центра, а также стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Выявление пациентов из группы высокого риска будет осуществляться с помощью единой цифровой платформы, анализирующей данные электронной медицинской карты.Далее врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра свяжутся с родителями заболевших детей, проходящих лечение от COVID-19 дома, возьмут их под наблюдение и в случае необходимости направят на обследование и лечение в Стационар кратковременного пребывания ДГКБ им. Башляевой. Пребывание в стационаре займет всего несколько часов. Транспортировка детей в больницу и обратно будет осуществляться специальным автотранспортом.В стационаре ребенка вместе с мамой или папой разместят в одном из 10 мельцеровских боксов, обеспечивающих полную изоляцию пациента.В программу обследования войдут анализы крови и мочи, компьютерная томография, ЭКГ и другие необходимые обследования.По результатам обследования врачи могут предложить пройти лечение инновационными препаратами из группы вируснейтрализующих моноклональных антител и специальным антиковидным иммуноглобулином человека.Указанные препараты вводятся однократно внутривенно при помощи капельницы и действуют аналогично антителам, которые организм самостоятельно вырабатывает для борьбы с инфекцией.Эти лекарства помогут организму быстрее бороться с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) в то время, когда свои собственные антитела только начинают вырабатываться.После проведенного лечения ежедневно на протяжении двух недель врачи-педиатры Детского дистанционного консультативного центра будут связываться с родителями ребенка с целью контроля его состояния.На третий, седьмой и одиннадцатый дни пациентам проведут ПЦР, ИФА и другие лабораторные исследования, чтобы оценить эффективность терапии, отследить формирование собственного иммунитета, а также принять своевременные решения о дальнейшей тактике лечения.

https://ria.ru/20210812/kovid19-1745322377.html

https://ria.ru/20211026/covid-19-1756312191.html

https://ria.ru/20211026/postkovid-1756306041.html

https://ria.ru/20211026/ptsr-testirovanie-1756231276.html

https://ria.ru/20211020/kovid-1755279609.html

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