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В Петербурге пропали двое детей
В Петербурге пропали двое детей - РИА Новости, 28.10.2021
В Петербурге пропали двое детей
Подросток 14 лет и его десятилетняя сестра пропали в Петербурге, их ищут волонтеры, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт". РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T09:01
2021-10-28T09:01
2021-10-28T13:25
происшествия
санкт-петербург
поисковый отряд "лиза алерт"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Подросток 14 лет и его десятилетняя сестра пропали в Петербурге, их ищут волонтеры, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт"."Пропали Лобанов Роман Константинович, 14 лет, Лобанова Таисия, десять лет, Санкт-Петербург. С 27 октября 2021 года их местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.Подросток был одет в светло-серую куртку, темные джинсы, темные кроссовки. Девочка — в красное пальто, черные штаны.
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происшествия, санкт-петербург, поисковый отряд "лиза алерт"
09:01 28.10.2021 (обновлено: 13:25 28.10.2021)
В Петербурге пропали двое детей
Петербургские волонтеры ищут пропавших брата и сестру