https://ria.ru/20211028/deti-1756614346.html

В Петербурге пропали двое детей

В Петербурге пропали двое детей - РИА Новости, 28.10.2021

В Петербурге пропали двое детей

Подросток 14 лет и его десятилетняя сестра пропали в Петербурге, их ищут волонтеры, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт". РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T09:01

2021-10-28T09:01

2021-10-28T13:25

происшествия

санкт-петербург

поисковый отряд "лиза алерт"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 окт — РИА Новости. Подросток 14 лет и его десятилетняя сестра пропали в Петербурге, их ищут волонтеры, сообщает на своей странице "ВКонтакте" поисковый отряд "ЛизаАлерт"."Пропали Лобанов Роман Константинович, 14 лет, Лобанова Таисия, десять лет, Санкт-Петербург. С 27 октября 2021 года их местонахождение неизвестно", — говорится в сообщении.Подросток был одет в светло-серую куртку, темные джинсы, темные кроссовки. Девочка — в красное пальто, черные штаны.

санкт-петербург

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, санкт-петербург, поисковый отряд "лиза алерт"