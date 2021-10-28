https://ria.ru/20211028/britaniya-1756725076.html
В МИД заявили о готовности к налаживанию отношений с Британией
В МИД заявили о готовности к налаживанию отношений с Британией - РИА Новости, 28.10.2021
В МИД заявили о готовности к налаживанию отношений с Британией
Москва готова к налаживанию отношений с Лондоном ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона, сообщила на брифинге официальный представитель... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T17:37
2021-10-28T17:37
2021-10-28T17:37
политика
великобритания
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
мария захарова
россия
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МОСКВА, 28 окт-РИА Новости. Москва готова к налаживанию отношений с Лондоном ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы, по-моему, неоднократно и последовательно заявляли, правда эти заявления, конечно, тонут в тех заявлениях, которые мы вынуждены делать, защищаясь или дезавуируя агрессивные британские некие нападки, но мы последовательно неоднократно заявляли, что наша страна готова к налаживанию отношений ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона", - сказала она."Основы для этого очевидные: взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа. Равноправие и взаимное уважение - отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействия", -добавила она.Президент России Владимир Путин и британский премьер Борис Джонсон в беседе 25 октября выразили удовлетворение прогрессом в развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
https://ria.ru/20211028/rusofobiya-1756535444.html
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политика, великобритания, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова, россия
В МИД заявили о готовности к налаживанию отношений с Британией
Представитель МИД Захарова: Россия готова к налаживанию отношений с Британией
МОСКВА, 28 окт-РИА Новости.
Москва готова к налаживанию отношений с Лондоном ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона, сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
.
"Мы, по-моему, неоднократно и последовательно заявляли, правда эти заявления, конечно, тонут в тех заявлениях, которые мы вынуждены делать, защищаясь или дезавуируя агрессивные британские некие нападки, но мы последовательно неоднократно заявляли, что наша страна готова к налаживанию отношений ровно настолько, насколько к этому готова британская сторона", - сказала она.
"Основы для этого очевидные: взаимное уважение, взаимная выгода, правовая основа. Равноправие и взаимное уважение - отличная основа для развития наших двусторонних отношений, связей и взаимодействия", -добавила она.
Президент России Владимир Путин
и британский премьер Борис Джонсон
в беседе 25 октября выразили удовлетворение прогрессом в развитии двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.