https://ria.ru/20211028/avrora-1756518325.html

"Зачем там кнопки". Что умеет первая российская операционка для смартфонов

"Зачем там кнопки". Что умеет первая российская операционка для смартфонов - РИА Новости, 28.10.2021

"Зачем там кнопки". Что умеет первая российская операционка для смартфонов

На сотнях тысяч планшетов, задействованных во Всероссийской переписи населения, установлена "Аврора" — первая отечественная операционная система для мобильных... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T08:00

2021-10-28T08:00

2021-10-28T07:59

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МОСКВА, 28 окт — РИА Новости, Кирилл Каримов. На сотнях тысяч планшетов, задействованных во Всероссийской переписи населения, установлена "Аврора" — первая отечественная операционная система для мобильных устройств. С перспективной IT-разработкой познакомился корреспондент РИА Новости.Свой путьИстория "Авроры" началась десять лет назад, причем не в России. В 2011-м финская компания Nokia отказалась от перспективной ОС MeeGo на базе Linux, выбрав Windows Phone. Некоторые сотрудники сочли это ошибкой, создали стартап Jolla и принялись дорабатывать ОС с открытым кодом, назвав ее Sailfish.Через несколько лет проект забуксовал из-за финансовых проблем. Вот тогда и появились российские инвесторы. В 2016-м исходный код лег в основу Sailfish Mobile OS RUS, которой занялась компания "Открытая мобильная платформа" (ОМП). В 2018-м 75 процентов в проекте выкупил "Ростелеком", число разработчиков увеличили кратно, а еще через год состоялся релиз первой версии "Авроры".Проект реализуют три офиса в Москве, Санкт-Петербурге и Иннополисе в Республике Татарстан. Помимо самой ОС, в компании создают мобильные сервисы обновления, нотификаций, магазин приложений и другие продукты, ориентированные на крупный бизнес и потребителей из госсектора. На основе "Авроры" строят независимую доверенную мобильную инфраструктуру с защитой данных.По словам руководителя отдела поддержки продаж ОМП Михаила Зубова, с каждым поколением "Авроры" механизмы безопасности эволюционируют.Безопасности много не бываетПользовательский интерфейс отечественной ОС заметно отличается от того, к чему мы привыкли в Android или iOS. На домашнем экране — не ярлыки или виджеты, а обложки активных приложений. Фактически это диспетчер задач, который всегда перед глазами.Чтобы увидеть список установленных на устройстве программ полностью, нужно провести по экрану снизу вверх. Вообще, управление построено на жестах. Как утверждают пользователи, в том числе участники бета-тестирования, перейти на эту операционку несложно, а жесты гораздо логичнее, чем на популярных потребительских платформах. Разработчики обещают, что жестовое управление продолжит развиваться от релиза к релизу.Если бы речь шла о потребительских устройствах, мы бы сказали, что экосистеме "Авроры" не хватает приложений. Корпоративным же доступность развлекательного софта скорее вредит. В ОС есть версии всего, что необходимо.Поскольку это операционка с открытым кодом, для нее можно разработать любое ПО — от видеопроигрывателей популярных хостингов до клиентов самых распространенных мессенджеров. Это уже дело сообщества пользователей.В целом же благодаря оптимизации и относительно низким системным требованиям "Аврора" довольно шустрая. Даже с учетом того, что работают с ней устройства далеко не с топовыми характеристиками.Интересно, что некоторые устройства могут получить несколько мажорных обновлений в течение жизненного цикла. Далеко не каждый гаджет консьюмерского сегмента способен похвастаться поддержкой на протяжении трех лет. Иногда заказчик получает апдейт на устаревшее устройство. Регулярно выходят патчи безопасности, оперативно закрывающие различные уязвимости.Летом "Открытая мобильная платформа" запустила бета-тестирование на широкой аудитории. Интерес к ОС оказался столь велик, что прием заявок — а их поступило более четырех тысяч — закрыли буквально через несколько дней. В компании считают, что это даст толчок к расширению сообщества вокруг "Авроры"."От долгожданной отечественной ОС немного требуется для восторгов фаната технологий — достаточно, что это функциональное решение, созданное в России. Но разработчики активно развивают систему, которая становится все дружелюбнее, несмотря на корпоративную направленность. Особенно мне нравится атмосфера команды — все предложения горячо обсуждают и поправки вносят на лету. После нескольких лет тестирования разнообразных операционок это один из самых вдохновляющих проектов, в которых мне удалось поучаствовать", — говорит студент Иван П., один из бета-тестеров "Авроры"."Стабильная операционка. Никаких лагов даже на не очень быстром оборудовании. Осваиваться с интерфейсом не труднее, чем при переходе с Android на iOS. Через пару дней удивляешься, почему в Android жесты правильно не работают и зачем там вообще нужны кнопки", — рассуждает бета-тестер Андрей Г.Кстати, именно бета-тестеры первыми увидят версию 4.0, в которой изменится интерфейс: редизайн коснулся даже шрифтов и иконок, но большая часть корректировок, конечно, на системном уровне.Нужно больше устройствС "Авророй" сейчас работают порядка полумиллиона устройств по всей стране. Смартфоны и планшеты с отечественной ОС используют в РЖД, "ИнтерРАО", "Почте России" и других крупных компаниях. Больше всего — 360 000 планшетов — у волонтеров Всероссийской переписи населения. Отзывы позитивные: операционка справляется с любыми сценариями применения.Список актуальных устройств, поддерживающих "Аврору", постоянно пополняется. В данный момент речь идет о двух смартфонах и четырех планшетах: Qtech QMP-M1-N, QMP-M1-N IP68, F+ R570, Aquarius NS 220, Aquarius Cmp NS208, F+ LifeTabPlus Byterg MVK-2020. Несколько гаджетов находятся в разработке. За редким исключением, все производят на собственных мощностях в России. Портированием под них ОС занимаются специалисты ОМП.Но "Аврора", будучи легко масштабируемой, пригодится не только для смартфонов или планшетов. ОМП создала проект инфокиосков на отечественном процессоре "Байкал-М" — ими уже заинтересовались в Минобороны.И хоть интерес у энтузиастов к российской мобильной операционке растет, найти устройство с ней в магазине электроники невозможно. Выводить "Аврору" на массовый рынок разработчики пока не собираются.

https://ria.ru/20210914/avrora-1750037702.html

https://ria.ru/20210816/noutbuk-1745607156.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, apple ios, google android, иннополис (татарстан), windows