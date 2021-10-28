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Апелляционный суд оставил Арашуковых под арестом
Апелляционный суд оставил Арашуковых под арестом - РИА Новости, 28.10.2021
Апелляционный суд оставил Арашуковых под арестом
Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T12:51
2021-10-28T12:51
москва
московский городской суд
генеральная прокуратура рф
криминал
рауф арашуков
дело клана арашуковых
рауль арашуков
россия
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Апелляционный суд отклонил жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 7 января 2022 года", - сказал адвокат Рауля Арашукова.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.Мосгорсуд пока отобрать присяжных не смог, новая попытка состоится 17 ноября.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
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москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, криминал, рауф арашуков, дело клана арашуковых, рауль арашуков, россия
12:51 28.10.2021
 
Апелляционный суд оставил Арашуковых под арестом

Апелляционный суд продлил арест экс-сенатору Рауфу Арашукову и его отцу Раулю

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкБывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы
Бывший сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков и советник генерального директора Газпром межрегионгаз Рауль Арашуков в Басманном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 28.10.2021
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.
"Апелляционный суд отклонил жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 7 января 2022 года", - сказал адвокат Рауля Арашукова.
Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.
Мосгорсуд пока отобрать присяжных не смог, новая попытка состоится 17 ноября.
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В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).
Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.
В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.
 
МоскваМосковский городской судГенеральная прокуратура РФКриминалРауф АрашуковДело клана АрашуковыхРауль АрашуковРоссия
 
 
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