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Апелляционный суд оставил Арашуковых под арестом

Апелляционный суд оставил Арашуковых под арестом - РИА Новости, 28.10.2021

Апелляционный суд оставил Арашуковых под арестом

Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк. РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T12:51

2021-10-28T12:51

2021-10-28T12:51

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московский городской суд

генеральная прокуратура рф

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рауль арашуков

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МОСКВА, 28 окт - РИА Новости. Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил в СИЗО бывшего сенатора Рауфа Арашукова и его отца Рауля, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк."Апелляционный суд отклонил жалобы на продление меры пресечения в виде содержания под стражей до 7 января 2022 года", - сказал адвокат Рауля Арашукова.Ранее суд разделил уголовное дело на два: одно из них, в отношении отца и сына Арашуковых, трех бывших правоохранителей и директора филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" Гузера Хашукаева, рассмотрит Мосгорсуд с участием присяжных, второе, в котором 14 фигурантов, направлено в Преображенский суд столицы.Мосгорсуд пока отобрать присяжных не смог, новая попытка состоится 17 ноября.В зависимости от роли и степени участия фигурантам предъявлены обвинения по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества или участие в нем), пп. "а, ж, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ч. 4 ст. 309 УК РФ (подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу), ч. 2 ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос).Следствие считает, что Рауль Арашуков как глава преступного сообщества заказал, а его сын Рауф как участник ОПГ организовал убийства зампреда молодежного движения "Адэге-Хэсэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Вину они не признают. Экс-сенатору также вменили два эпизода превышения полномочий и ложный донос.В июле Басманный суд Москвы изъял по иску Генпрокуратуры имущества Арашуковых и связанных с ними лиц на сумму более 1,5 миллиардов рублей.

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москва, московский городской суд, генеральная прокуратура рф, криминал, рауф арашуков, дело клана арашуковых, рауль арашуков, россия