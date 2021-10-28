https://ria.ru/20211028/animatsiya-1756254963.html
Международный день анимации
Международный день анимации - РИА Новости, 28.10.2021
Международный день анимации
28 октября отмечается Международный день анимации (International Animation Day), учрежденный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино... РИА Новости, 28.10.2021
2021-10-28T02:30
2021-10-28T02:30
2021-10-28T02:30
справки
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28 октября отмечается Международный день анимации (International Animation Day), учрежденный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино (International Animated Film Association, ASIFA). В этот день, 28 октября 1892 года, французский изобретатель, художник Эмиль Рейно (Emile Reynaud), который считается отцом анимационного кино, пригласил зрителей посмотреть в музее Гревен в Париже "оптический театр". На своем аппарате, праксиноскопе, он показал движущиеся картинки. В первую программу Рейно входили фильмы "Кружка пива" (Un Bon Bock, 1891), "Бедный Пьеро" (Pauvre Pierrot, 1891) и "Клоун с собачками" (Clown Et Ses Chiens, 1892). В 1893-1894 годах Рейно создал ленту "Вокруг кабины" – пляжную историю, центром которой была ссора между добропорядочным парижанином и любителем подсматривать за хорошенькими купальщицами. Анимация (от французского animation – одушевление) или мультипликация (от латинского multiplicatio – умножение) – это вид кино, в котором фильм создается путем последовательной покадровой съемки изображенных фаз движения плоских (графических, живописных) или объемных объектов. Анимация создается с помощью рисунков, кукол и объектов из глины, песка, бумаги, компьютерных изображений. Анимация – это мощное средство искусства, культурного самовыражения и общения.Международный день анимации празднуется в более чем 50 странах мира. В этот день проходят различные показы, семинары, конференции и выставки, посвященные анимации.В России этот день отмечается с 2007 года. Премьера празднования Международного дня анимации состоялась в Санкт-Петербурге и была посвящена памяти режиссера-аниматора Александра Татарского – автора популярных мультфильмов "Пластилиновая ворона", "Следствие ведут Колобки", "Падал прошлогодний снег" и основателя анимационной студии "Пилот". Традиционно к Международному дню анимации в России приурочен Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), который проводится с 2007 года. БФМ – самый крупный анимационный фестиваль в России, представляющий все разнообразие мировой анимации. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В программу фестиваля входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссерами, мастер-классы по различным техникам анимации.В разные годы фестиваль проводился в Москве, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке.В 2020 году Большой фестиваль мультфильмов проходил с 29 октября по 9 ноября в форматах оффлайн и онлайн. Часть программ демонстрировалась в кинотеатрах Москвы, а часть проходила онлайн. На фестиваль по предварительной регистрации мог попасть любой желающий из любой точки России.На XIV БФМ, впервые за всю историю фестиваля, был объявлен открытый прием заявок на участие в конкурсной программе и приглашено профессиональное жюри, которое выбирало лучшие мультфильмы среди зарубежных и российских короткометражек. Для участия в конкурсных программах комиссия отобрала 186 фильмов из 35 стран. Гран-при за лучший короткометражный фильм получила анимационная картина "Хозяйка медной горы" (2019) режиссера Дмитрия Геллера, приз за лучший студенческий фильм достался мультфильму "Селезень, веревочка и желудь" (2019) Алины Титоренко. Специальными призами жюри были отмечены анимационные фильмы "Уточка и кенгуру" (2020) Лизы Скворцовой и "Ба" (2020) Светланы Филипповой. В 2021 году Большой фестиваль мультфильмов будет проходить с 28 октября по 8 ноября в формате онлайн, а в начале декабря в формате офлайн в Москве. За 12 дней в начале декабря в кинотеатрах Москвы на большом экране зрители смогут увидеть больше 350 фильмов из конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации, большую программу для детей и родителей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки
28 октября отмечается
Международный день анимации (International Animation Day), учрежденный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино (International Animated Film Association, ASIFA).
В этот день, 28 октября 1892 года, французский изобретатель, художник Эмиль Рейно (Emile Reynaud), который считается отцом анимационного кино, пригласил
зрителей посмотреть в музее Гревен в Париже "оптический театр". На своем аппарате, праксиноскопе, он показал движущиеся картинки.
В первую программу Рейно входили
фильмы "Кружка пива" (Un Bon Bock, 1891), "Бедный Пьеро" (Pauvre Pierrot, 1891) и "Клоун с собачками" (Clown Et Ses Chiens, 1892). В 1893-1894 годах Рейно создал ленту "Вокруг кабины" – пляжную историю, центром которой была ссора между добропорядочным парижанином и любителем подсматривать за хорошенькими купальщицами.
Анимация (от французского animation – одушевление) или мультипликация (от латинского multiplicatio – умножение) – это вид кино, в котором фильм создается
путем последовательной покадровой съемки изображенных фаз движения плоских (графических, живописных) или объемных объектов.
Анимация создается
с помощью рисунков, кукол и объектов из глины, песка, бумаги, компьютерных изображений. Анимация – это мощное средство искусства, культурного самовыражения и общения.
Международный день анимации празднуется в более чем 50 странах мира. В этот день проходят различные показы, семинары, конференции и выставки, посвященные анимации.
В России этот день отмечается с 2007 года. Премьера празднования Международного дня анимации состоялась в Санкт-Петербурге и была посвящена памяти режиссера-аниматора Александра Татарского – автора популярных мультфильмов "Пластилиновая ворона", "Следствие ведут Колобки", "Падал прошлогодний снег" и основателя анимационной студии "Пилот".
Традиционно к Международному дню анимации в России приурочен Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), который проводится
с 2007 года. БФМ – самый крупный анимационный фестиваль в России, представляющий все разнообразие мировой анимации. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации.
В программу фестиваля входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссерами, мастер-классы по различным техникам анимации.
В разные годы фестиваль проводился
в Москве, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке.
В 2020 году Большой фестиваль мультфильмов проходил
с 29 октября по 9 ноября в форматах оффлайн и онлайн. Часть программ демонстрировалась в кинотеатрах Москвы, а часть проходила онлайн. На фестиваль по предварительной регистрации мог попасть любой желающий из любой точки России.
На XIV БФМ, впервые за всю историю фестиваля, был объявлен
открытый прием заявок на участие в конкурсной программе и приглашено профессиональное жюри, которое выбирало лучшие мультфильмы среди зарубежных и российских короткометражек. Для участия в конкурсных программах комиссия отобрала 186 фильмов из 35 стран. Гран-при за лучший короткометражный фильм получила анимационная картина "Хозяйка медной горы" (2019) режиссера Дмитрия Геллера, приз за лучший студенческий фильм достался мультфильму "Селезень, веревочка и желудь" (2019) Алины Титоренко. Специальными призами жюри были отмечены анимационные фильмы "Уточка и кенгуру" (2020) Лизы Скворцовой и "Ба" (2020) Светланы Филипповой.
В 2021 году Большой фестиваль мультфильмов будет проходить с 28 октября по 8 ноября в формате онлайн, а в начале декабря в формате офлайн в Москве. За 12 дней в начале декабря в кинотеатрах Москвы на большом экране зрители смогут увидеть больше 350 фильмов из конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации, большую программу для детей и родителей.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников