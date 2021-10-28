https://ria.ru/20211028/animatsiya-1756254963.html

Международный день анимации

Международный день анимации - РИА Новости, 28.10.2021

Международный день анимации

28 октября отмечается Международный день анимации (International Animation Day), учрежденный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино... РИА Новости, 28.10.2021

2021-10-28T02:30

2021-10-28T02:30

2021-10-28T02:30

справки

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28 октября отмечается Международный день анимации (International Animation Day), учрежденный в 2002 году Международной ассоциацией анимационного кино (International Animated Film Association, ASIFA). В этот день, 28 октября 1892 года, французский изобретатель, художник Эмиль Рейно (Emile Reynaud), который считается отцом анимационного кино, пригласил зрителей посмотреть в музее Гревен в Париже "оптический театр". На своем аппарате, праксиноскопе, он показал движущиеся картинки. В первую программу Рейно входили фильмы "Кружка пива" (Un Bon Bock, 1891), "Бедный Пьеро" (Pauvre Pierrot, 1891) и "Клоун с собачками" (Clown Et Ses Chiens, 1892). В 1893-1894 годах Рейно создал ленту "Вокруг кабины" – пляжную историю, центром которой была ссора между добропорядочным парижанином и любителем подсматривать за хорошенькими купальщицами. Анимация (от французского animation – одушевление) или мультипликация (от латинского multiplicatio – умножение) – это вид кино, в котором фильм создается путем последовательной покадровой съемки изображенных фаз движения плоских (графических, живописных) или объемных объектов. Анимация создается с помощью рисунков, кукол и объектов из глины, песка, бумаги, компьютерных изображений. Анимация – это мощное средство искусства, культурного самовыражения и общения.Международный день анимации празднуется в более чем 50 странах мира. В этот день проходят различные показы, семинары, конференции и выставки, посвященные анимации.В России этот день отмечается с 2007 года. Премьера празднования Международного дня анимации состоялась в Санкт-Петербурге и была посвящена памяти режиссера-аниматора Александра Татарского – автора популярных мультфильмов "Пластилиновая ворона", "Следствие ведут Колобки", "Падал прошлогодний снег" и основателя анимационной студии "Пилот". Традиционно к Международному дню анимации в России приурочен Большой фестиваль мультфильмов (БФМ), который проводится с 2007 года. БФМ – самый крупный анимационный фестиваль в России, представляющий все разнообразие мировой анимации. Фестиваль проходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. В программу фестиваля входят показы полнометражных фильмов, тематические программы короткометражной анимации для взрослых и детей, встречи с ведущими художниками и режиссерами, мастер-классы по различным техникам анимации.В разные годы фестиваль проводился в Москве, Воронеже, Иркутске, Красноярске, Нижнем Новгороде, Хабаровске, Норильске, Тольятти и Липецке.В 2020 году Большой фестиваль мультфильмов проходил с 29 октября по 9 ноября в форматах оффлайн и онлайн. Часть программ демонстрировалась в кинотеатрах Москвы, а часть проходила онлайн. На фестиваль по предварительной регистрации мог попасть любой желающий из любой точки России.На XIV БФМ, впервые за всю историю фестиваля, был объявлен открытый прием заявок на участие в конкурсной программе и приглашено профессиональное жюри, которое выбирало лучшие мультфильмы среди зарубежных и российских короткометражек. Для участия в конкурсных программах комиссия отобрала 186 фильмов из 35 стран. Гран-при за лучший короткометражный фильм получила анимационная картина "Хозяйка медной горы" (2019) режиссера Дмитрия Геллера, приз за лучший студенческий фильм достался мультфильму "Селезень, веревочка и желудь" (2019) Алины Титоренко. Специальными призами жюри были отмечены анимационные фильмы "Уточка и кенгуру" (2020) Лизы Скворцовой и "Ба" (2020) Светланы Филипповой. В 2021 году Большой фестиваль мультфильмов будет проходить с 28 октября по 8 ноября в формате онлайн, а в начале декабря в формате офлайн в Москве. За 12 дней в начале декабря в кинотеатрах Москвы на большом экране зрители смогут увидеть больше 350 фильмов из конкурсной программы, премьеры полнометражных мультфильмов, специальные тематические подборки авторской анимации, большую программу для детей и родителей.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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