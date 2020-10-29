https://ria.ru/20201029/multfilm-1582035147.html

Большой фестиваль мультфильмов открывается в Москве

Большой фестиваль мультфильмов открывается в Москве

Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) откроется в четверг в столичном кинотеатре "Октябрь", киносмотр пройдет в этом году в форматах оффлайн и онлайн, в... РИА Новости, 29.10.2020

2020-10-29T10:56

2020-10-29T10:56

2020-10-29T10:56

культура

кино и сериалы

новости культуры

большой фестиваль мультфильмов

андрей хржановский

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МОСКВА, 29 окт - РИА Новости. Большой фестиваль мультфильмов (БФМ) откроется в четверг в столичном кинотеатре "Октябрь", киносмотр пройдет в этом году в форматах оффлайн и онлайн, в международном конкурсе примут участие 90 короткометражных фильмов из 33 стран, сообщила пресс-служба фестиваля."В этом году БФМ будет проходить с 29 октября по 9 ноября, но в ином - обновленном и значительно расширенном виде ... Часть программ можно будет, как прежде, увидеть в кинотеатрах Москвы, а часть пройдет онлайн. На фестиваль по предварительной регистрации попадет любой желающий из любой точки России", - говорится в сообщении.В международный конкурс из полутора тысяч поданных заявок со всего мира отобрано 90 короткометражек из 33 стран. Российская анимация будет представлена в семи конкурсах. В конкурсные программы попали студенческие работы, фильмы мастеров, снятые на студиях и самостоятельно, социальные ролики и музыкальные клипы.Российскую программу оценят режиссеры Эдмунд Янсон (Латвия), Юлия Аронова (Россия, Франция), Евгения Жиркова (Россия), Павел Погудин (Россия) и продюсер Карина Кабанова (Россия). В жюри зарубежного конкурса вошли критик Михаил Гуревич (Россия, США), продюсер Петер Мурдмаа (Эстония), режиссеры Уилл Андерсон (Шотландия), Наталья Суринович (Белоруссия) и Шпела Чадеж (Словения).В полнометражную программу вошли 12 премьер. Две из них можно будет увидеть на открытии фестиваля: в "Октябре" покажут приключенческий фильм "Люпен III: Фильм первый" японского режиссера Такаси Ямадзаки. На церемонии онлайн зрители увидят "Знаменитое вторжением медведей на Сицилию" режиссера Лоренцо Маттотти (Франция, Италия)."Специальным событием на БФМ станет показ фильма анимационного классика Андрея Хржановского "Нос, или "Заговор не таких", который уже получил множество призов на международных фестивалях, в том числе приз жюри на фестивале в Анси", - сообщила пресс-служба.В рамках БФМ совместно с программой Года Германии в России 2020/2021 пройдут показы немецких короткометражных и полнометражных мультфильмов, а также онлайн-встречи с немецкими режиссерами-аниматорами, такими как Барбара Нойбауэр, Клаусйорг Херрманн, Андреас Хюкаде, Тиль Новак, Гил Алкабец и другимиНа официальном канале фестиваля в YouTube будут транслировать открытые встречи с участниками фестиваля и мастер-классы режиссеров.

https://ria.ru/20201021/nos-1580833272.html

https://ria.ru/20201028/multfilmy-1581746221.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, большой фестиваль мультфильмов, андрей хржановский