https://ria.ru/20211027/yufu-1756307548.html

Ученые получили качественные пленки для газовых датчиков

Ученые получили качественные пленки для газовых датчиков - РИА Новости, 27.10.2021

Ученые получили качественные пленки для газовых датчиков

Принципиально новый метод получения пленок феррита никеля, который позволит создать чувствительные газовые сенсоры и уменьшить размеры микросхем компьютерной... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:00

2021-10-27T09:00

2021-10-27T09:00

наука

технологии

ростов-на-дону

южный федеральный университет

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россия

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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Принципиально новый метод получения пленок феррита никеля, который позволит создать чувствительные газовые сенсоры и уменьшить размеры микросхем компьютерной памяти, разработали ученые Южного федерального университета (ЮФУ). Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Materials Letters.Материалы на основе ферритов сегодня привлекают интерес ученых и инженеров из-за их широкого практического применения. Благодаря уникальным магнитным и электрофизическим свойствам, эти материалы используются в разработках для доставки биомедицинских лекарств, микросхемах памяти компьютеров и радиоэлектронике.Тонкие пленки феррита никеля обладают газочувствительными свойствами, поэтому на их основе производят датчики определения загазованности помещений. Например, такие приборы можно использовать для обнаружения в воздухе хлора, аммиака и других токсичных газов.Ученые ЮФУ разработали принципиально новый, менее энергозатратный метод производства пленочных покрытий полифункционального феррита никеля путем низкотемпературного твердофазного пиролиза. Этот метод позволил сократить общее время синтеза и снизить температуру получения пленок. Теперь устройства, где используются пленочные покрытия феррита никеля, можно сделать более компактными и менее дорогими, что в перспективе значительно расширит их область применения.Метод, разработанный в ЮФУ, технологически более прост, чем известные аналоги, требует менее дорогостоящего оборудования и позволяет получать наноразмерные кристаллические пленочные материалы заданной толщины, сообщила доцент кафедры общей и неорганической химии Химического факультета ЮФУ Екатерина Баян.Разработанный метод изготовления пленочных покрытий включает в себя два этапа: получение промежуточных продуктов, которые будут нанесены на подложки, и формирование пленок феррита никеля при термической обработке.В дальнейшем ученые планируют адаптировать метод для более широкого спектра материалов, а также изучать физико-химические свойства полученных пленок. Это позволит расширить применение новой технологии в производстве материалов для различных устройств.

https://ria.ru/20211018/sfu-1754972217.html

https://ria.ru/20211020/yuurgu-1755204562.html

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технологии, ростов-на-дону, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия