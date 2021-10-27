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Наука
https://ria.ru/20211027/yufu-1756307548.html
Ученые получили качественные пленки для газовых датчиков
Ученые получили качественные пленки для газовых датчиков - РИА Новости, 27.10.2021
Ученые получили качественные пленки для газовых датчиков
Принципиально новый метод получения пленок феррита никеля, который позволит создать чувствительные газовые сенсоры и уменьшить размеры микросхем компьютерной... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:00
2021-10-27T09:00
наука
технологии
ростов-на-дону
южный федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
россия
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Принципиально новый метод получения пленок феррита никеля, который позволит создать чувствительные газовые сенсоры и уменьшить размеры микросхем компьютерной памяти, разработали ученые Южного федерального университета (ЮФУ). Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Materials Letters.Материалы на основе ферритов сегодня привлекают интерес ученых и инженеров из-за их широкого практического применения. Благодаря уникальным магнитным и электрофизическим свойствам, эти материалы используются в разработках для доставки биомедицинских лекарств, микросхемах памяти компьютеров и радиоэлектронике.Тонкие пленки феррита никеля обладают газочувствительными свойствами, поэтому на их основе производят датчики определения загазованности помещений. Например, такие приборы можно использовать для обнаружения в воздухе хлора, аммиака и других токсичных газов.Ученые ЮФУ разработали принципиально новый, менее энергозатратный метод производства пленочных покрытий полифункционального феррита никеля путем низкотемпературного твердофазного пиролиза. Этот метод позволил сократить общее время синтеза и снизить температуру получения пленок. Теперь устройства, где используются пленочные покрытия феррита никеля, можно сделать более компактными и менее дорогими, что в перспективе значительно расширит их область применения.Метод, разработанный в ЮФУ, технологически более прост, чем известные аналоги, требует менее дорогостоящего оборудования и позволяет получать наноразмерные кристаллические пленочные материалы заданной толщины, сообщила доцент кафедры общей и неорганической химии Химического факультета ЮФУ Екатерина Баян.Разработанный метод изготовления пленочных покрытий включает в себя два этапа: получение промежуточных продуктов, которые будут нанесены на подложки, и формирование пленок феррита никеля при термической обработке.В дальнейшем ученые планируют адаптировать метод для более широкого спектра материалов, а также изучать физико-химические свойства полученных пленок. Это позволит расширить применение новой технологии в производстве материалов для различных устройств.
https://ria.ru/20211018/sfu-1754972217.html
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технологии, ростов-на-дону, южный федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, россия
09:00 27.10.2021
 

Ученые получили качественные пленки для газовых датчиков

© Depositphotos / stockassoРаботник предприятия в защитном костюме
Работник предприятия в защитном костюме - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Depositphotos / stockasso
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Принципиально новый метод получения пленок феррита никеля, который позволит создать чувствительные газовые сенсоры и уменьшить размеры микросхем компьютерной памяти, разработали ученые Южного федерального университета (ЮФУ). Результаты исследования опубликованы в высокорейтинговом журнале Materials Letters.
Материалы на основе ферритов сегодня привлекают интерес ученых и инженеров из-за их широкого практического применения. Благодаря уникальным магнитным и электрофизическим свойствам, эти материалы используются в разработках для доставки биомедицинских лекарств, микросхемах памяти компьютеров и радиоэлектронике.
Тонкие пленки феррита никеля обладают газочувствительными свойствами, поэтому на их основе производят датчики определения загазованности помещений. Например, такие приборы можно использовать для обнаружения в воздухе хлора, аммиака и других токсичных газов.
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18 октября, 09:25Наука
Ученые создали универсальное вещество-основу для сенсоров широкого профиля
Ученые ЮФУ разработали принципиально новый, менее энергозатратный метод производства пленочных покрытий полифункционального феррита никеля путем низкотемпературного твердофазного пиролиза. Этот метод позволил сократить общее время синтеза и снизить температуру получения пленок. Теперь устройства, где используются пленочные покрытия феррита никеля, можно сделать более компактными и менее дорогими, что в перспективе значительно расширит их область применения.
Метод, разработанный в ЮФУ, технологически более прост, чем известные аналоги, требует менее дорогостоящего оборудования и позволяет получать наноразмерные кристаллические пленочные материалы заданной толщины, сообщила доцент кафедры общей и неорганической химии Химического факультета ЮФУ Екатерина Баян.

"Существующие методы получения тонких пленок различных материалов имеют недостатки, такие как использование дорогостоящего оборудования, работа в особых условиях (создание вакуума, высокие температуры) и длительность процесса. Очевидно, что такие методы повышают себестоимость готовой продукции", – рассказала она.

Разработанный метод изготовления пленочных покрытий включает в себя два этапа: получение промежуточных продуктов, которые будут нанесены на подложки, и формирование пленок феррита никеля при термической обработке.
В дальнейшем ученые планируют адаптировать метод для более широкого спектра материалов, а также изучать физико-химические свойства полученных пленок. Это позволит расширить применение новой технологии в производстве материалов для различных устройств.
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НаукаТехнологииРостов-на-ДонуЮжный федеральный университетНавигатор абитуриентаУниверситетская наукаРоссия
 
 
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