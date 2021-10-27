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На выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей
На выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2021
На выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей
Правительство выделило более 47 миллиардов рублей для социальных выплат по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T09:05
2021-10-27T09:05
2021-10-27T10:07
общество
министерство финансов рф (минфин россии)
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Правительство выделило более 47 миллиардов рублей для социальных выплат по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 47,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий <…> в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что выделение дополнительного финансирования связано с распространением коронавируса и ростом сезонной заболеваемости — факторов, из-за которых возросла нагрузка на бюджет фонда."Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", — приводятся слова Мишустина в сообщении.Премьер-министр также поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые средства.
https://ria.ru/20211025/pravitelstvo-1756111340.html
https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html
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общество, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, россия
09:05 27.10.2021 (обновлено: 10:07 27.10.2021)
На выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей
Правительство выделило более 47 миллиардов рублей на выплаты по нетрудоспособности