https://ria.ru/20211027/vyplaty-1756421065.html

На выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей

На выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей - РИА Новости, 27.10.2021

На выплаты по нетрудоспособности выделили более 47 миллиардов рублей

Правительство выделило более 47 миллиардов рублей для социальных выплат по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба кабмина. РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T09:05

2021-10-27T09:05

2021-10-27T10:07

общество

министерство финансов рф (минфин россии)

михаил мишустин

россия

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Правительство выделило более 47 миллиардов рублей для социальных выплат по временной нетрудоспособности, сообщает пресс-служба кабмина."Свыше 47,1 миллиарда рублей будет дополнительно направлено Фонду социального страхования (ФСС) на выплату пособий <…> в IV квартале 2021 года. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", — говорится в пресс-релизе.Отмечается, что выделение дополнительного финансирования связано с распространением коронавируса и ростом сезонной заболеваемости — факторов, из-за которых возросла нагрузка на бюджет фонда."Важно, чтобы в этой ситуации люди могли быстро и без проволочек оформить больничные листы и получить положенные им выплаты", — приводятся слова Мишустина в сообщении.Премьер-министр также поручил Минфину обеспечить оперативное выполнение этого распоряжения и как можно скорее перечислить ФСС необходимые средства.

https://ria.ru/20211025/pravitelstvo-1756111340.html

https://ria.ru/20211023/pensiya-1755906514.html

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общество, министерство финансов рф (минфин россии), михаил мишустин, россия