https://ria.ru/20211027/vaktsina-1756432428.html

Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа

Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа - РИА Новости, 27.10.2021

Минздрав одобрил одновременное введение "Спутника Лайт" и вакцин от гриппа

Минздрав разрешил одновременно прививаться от гриппа и от COVID-19 однокомпонентным "Спутником Лайт". РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T10:37

2021-10-27T10:37

2021-10-27T11:55

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Минздрав разрешил одновременно прививаться от гриппа и от COVID-19 однокомпонентным "Спутником Лайт"."Взаимодействие с вакциной для профилактики гриппа изучено в доклинических исследованиях, показано отсутствие снижения иммуногенности как вакцины "Спутник Лайт" <…> так и гриппозной вакцины в эксперименте при их одновременном введении", — говорится в инструкции к препарату, опубликованной в госреестре лекарств.При этом не допускается смешивание препаратов в одном шприце.Прививки могут делать в разные части тела — например, в левое и правое плечо.Ведомство уже одобрило использование аналогичной комбинации с двухкомпонентным "Спутником V".Ранее израильские ученые выяснили, что важным условием выживаемости при одновременном инфицировании SARS-CoV-2 и гриппом выступает иммунитет против последнего.Сейчас профессиональное сообщество призывает делать прививки и от того, и от другого. Параллельно идет работа по созданию единой вакцины. На прошлой неделе директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что клинические испытания такого препарата должны начаться в конце 2022 года, технологическая платформа уже есть.Иммунизация остается самым надежным способом защиты. По словам главы ведомства Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от вакцинации.

https://ria.ru/20211010/kovid-1753739899.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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