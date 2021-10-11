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Наука
https://ria.ru/20211011/koinfektsiya-1754052570.html
Ученые рассказали, как избежать смерти при коинфекции гриппа и COVID-19
Ученые рассказали, как избежать смерти при коинфекции гриппа и COVID-19 - РИА Новости, 11.10.2021
Ученые рассказали, как избежать смерти при коинфекции гриппа и COVID-19
Израильские ученые проанализировали случаи пациентов, одновременно инфицированных вирусами гриппа и COVID-19, а затем провели лабораторные исследования на... РИА Новости, 11.10.2021
2021-10-11T16:29
2021-10-11T18:41
наука
грипп
вакцинация
израиль
здоровье
биология
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израильские ученые проанализировали случаи пациентов, одновременно инфицированных вирусами гриппа и COVID-19, а затем провели лабораторные исследования на мышах. Важнейшим условием выживаемости при коинфекции оказался иммунитет против гриппа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.Несмотря на то что коронавирус SARS-CoV-2 и вызываемое им заболевание COVID-19 уже достаточно хорошо изучены, до сих пор не очень понятно, как влияет на тяжесть симптомов и смертность от COVID-19 наложение на него других инфекций, например сезонного гриппа.Ученые из Израильского института биологических исследований проанализировали результаты 30 исследований, в которых участвовали суммарно 3834 пациента с COVID-19, и обнаружили, что у семи процентов из них была бактериальная коинфекция, а у трех процентов — вирусная коинфекция. В большинстве случаев это был вирус гриппа A (IAV) и респираторно-синцитиальный вирус, вызывающий инфекции дыхательных путей.Авторы решили проверить на мышах, как взаимодействуют между собой в клетках вирусы IAV и SARS CoV-2. Для этого они взяли трансгенных мышей, чувствительных к SARS-CoV-2. Клетки таких генетически модифицированных животных экспрессируют ангиотензин-превращающий фермент 2 человека (hACE2) — рецептор, через который коронавирус проникает внутрь здоровых клеток и начинает там размножаться.Одну группу мышей ученые заразили только вирусом SARS-CoV-2, другую — только вирусом гриппа IAV, а третью — двумя вирусами сразу. Через пять-семь дней после заражения все животные из третьей группы умерли, в то время как смертность в первых двух группах не превышала 38 процентов.После этого исследователи повторили эксперимент, предварительно иммунизировав мышей от SARS-CoV-2, введя им вакцину против COVID-19 за 30 дней до заражения. В группе животных, инфицированных только коронавирусом, смертность упала до нуля, а в третьей группе коинфицированных животных, к удивлению ученых, ничего не изменилось.Однако принципиально иную картину они наблюдали, когда мышам за 30 дней до заражения ввели вакцину против группа. Такое воздействие индуцировало клеточные и гуморальные ответы против IAV и привело к полному предотвращению смертности в группе коинфицированных животных.На основе этих результатов авторы делают вывод о том, что критически важным фактором выживаемости при коинфекции коронавирсуа и гриппа является наличие иммунитета против гриппа. При его отсутствии совместное воздействие вирусов IAV и SARS-CoV-2 во всех случаях вызывает тяжелое заболевание. По мнению исследователей, прививка от сезонного гриппа может стать важным инструментом снижения риска смертности в период пандемии COVID-19.
https://ria.ru/20211006/kovid-1753215479.html
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грипп, вакцинация, израиль, здоровье, биология, коронавирус covid-19
16:29 11.10.2021 (обновлено: 18:41 11.10.2021)
 

Ученые рассказали, как избежать смерти при коинфекции гриппа и COVID-19

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМедицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии
Медицинские работники и пациентка в отделении реанимации и интенсивной терапии - РИА Новости, 1920, 11.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Брага
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Израильские ученые проанализировали случаи пациентов, одновременно инфицированных вирусами гриппа и COVID-19, а затем провели лабораторные исследования на мышах. Важнейшим условием выживаемости при коинфекции оказался иммунитет против гриппа. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.
Несмотря на то что коронавирус SARS-CoV-2 и вызываемое им заболевание COVID-19 уже достаточно хорошо изучены, до сих пор не очень понятно, как влияет на тяжесть симптомов и смертность от COVID-19 наложение на него других инфекций, например сезонного гриппа.
Ученые из Израильского института биологических исследований проанализировали результаты 30 исследований, в которых участвовали суммарно 3834 пациента с COVID-19, и обнаружили, что у семи процентов из них была бактериальная коинфекция, а у трех процентов — вирусная коинфекция. В большинстве случаев это был вирус гриппа A (IAV) и респираторно-синцитиальный вирус, вызывающий инфекции дыхательных путей.
Авторы решили проверить на мышах, как взаимодействуют между собой в клетках вирусы IAV и SARS CoV-2. Для этого они взяли трансгенных мышей, чувствительных к SARS-CoV-2. Клетки таких генетически модифицированных животных экспрессируют ангиотензин-превращающий фермент 2 человека (hACE2) — рецептор, через который коронавирус проникает внутрь здоровых клеток и начинает там размножаться.
Бригада скорой медицинской помощи доставляет пациента в карантинный центр в Коммунарке - РИА Новости, 1920, 06.10.2021
6 октября, 07:00Наука
Ученые определили главный фактор выживаемости при COVID-19
Одну группу мышей ученые заразили только вирусом SARS-CoV-2, другую — только вирусом гриппа IAV, а третью — двумя вирусами сразу. Через пять-семь дней после заражения все животные из третьей группы умерли, в то время как смертность в первых двух группах не превышала 38 процентов.
После этого исследователи повторили эксперимент, предварительно иммунизировав мышей от SARS-CoV-2, введя им вакцину против COVID-19 за 30 дней до заражения. В группе животных, инфицированных только коронавирусом, смертность упала до нуля, а в третьей группе коинфицированных животных, к удивлению ученых, ничего не изменилось.
Однако принципиально иную картину они наблюдали, когда мышам за 30 дней до заражения ввели вакцину против группа. Такое воздействие индуцировало клеточные и гуморальные ответы против IAV и привело к полному предотвращению смертности в группе коинфицированных животных.
На основе этих результатов авторы делают вывод о том, что критически важным фактором выживаемости при коинфекции коронавирсуа и гриппа является наличие иммунитета против гриппа. При его отсутствии совместное воздействие вирусов IAV и SARS-CoV-2 во всех случаях вызывает тяжелое заболевание. По мнению исследователей, прививка от сезонного гриппа может стать важным инструментом снижения риска смертности в период пандемии COVID-19.
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10 октября, 08:00Наука
Риск смерти посчитан. Чем грозит одновременное заражение гриппом и COVID-19
 
НаукаГриппВакцинацияИзраильЗдоровьебиологияКоронавирус COVID-19
 
 
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