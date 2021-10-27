Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211027/ukraina-1756524304.html
"Оппозиционная платформа" будет требовать отставки правительства Украины
"Оппозиционная платформа" будет требовать отставки правительства Украины - РИА Новости, 27.10.2021
"Оппозиционная платформа" будет требовать отставки правительства Украины
Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена требовать отставки правительства из-за провала борьбы с коронавирусом, заявил... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T16:36
2021-10-27T16:36
в мире
украина
кабинет министров украины
верховная рада украины
юрий бойко
оппозиционная платформа - за жизнь
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594630715_0:201:3072:1929_1920x0_80_0_0_38ad7916919f7b746c4e61abcee21503.jpg
КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена требовать отставки правительства из-за провала борьбы с коронавирусом, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко в среду.Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко ранее потребовала созвать заседание совета национальной безопасности и обороны из-за критической ситуации с медицинским кислородом и рекордным приростом смертности из-за коронавируса в стране."Ответственность несет правительство. И отдельные кадровые перестановки ситуацию не исправят. Мы будем требовать отставки всего кабмина, провалившего борьбу с эпидемией", - написал Бойко на своей странице в Facebook.По его словам, с начала сентября число заболевших COVID-19 выросло в девять раз. Больным не хватает мест в больницах, фиксируется нехватка медицинского кислорода. Бойко добавил, что его фракция будет требовать отчета министра здравоохранения в парламенте по ситуации с коронавирусом.Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки заболеваемости коронавирусом. Депутат киевского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов заявил, что ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина начала закупать медицинский кислород в Польше. По данным минздрава, за сутки в стране зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случая COVID-19, умерли 692 человека.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
https://ria.ru/20211026/smertnost-1756250659.html
https://ria.ru/20211026/ukraina-1756243164.html
https://ria.ru/20211020/krematoriy-1755361326.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594630715_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2f89a8ee8bce44324105f55e5924fa57.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, украина, кабинет министров украины, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирус covid-19
16:36 27.10.2021
 
"Оппозиционная платформа" будет требовать отставки правительства Украины

Депутат Рады Бойко: мы будем требовать отставки всего кабмина из-за ситуации с COVID-19

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЗаседание Верховной рады Украины
Заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена требовать отставки правительства из-за провала борьбы с коронавирусом, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко в среду.
Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко ранее потребовала созвать заседание совета национальной безопасности и обороны из-за критической ситуации с медицинским кислородом и рекордным приростом смертности из-за коронавируса в стране.
Автомобиль скорой помощи в Киеве - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 10:10Распространение коронавируса
Украина побила суточный рекорд смертности от коронавируса
"Ответственность несет правительство. И отдельные кадровые перестановки ситуацию не исправят. Мы будем требовать отставки всего кабмина, провалившего борьбу с эпидемией", - написал Бойко на своей странице в Facebook.
По его словам, с начала сентября число заболевших COVID-19 выросло в девять раз. Больным не хватает мест в больницах, фиксируется нехватка медицинского кислорода. Бойко добавил, что его фракция будет требовать отчета министра здравоохранения в парламенте по ситуации с коронавирусом.
Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки заболеваемости коронавирусом. Депутат киевского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов заявил, что ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина начала закупать медицинский кислород в Польше. По данным минздрава, за сутки в стране зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случая COVID-19, умерли 692 человека.
Вентиль системы подачи кислорода - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 09:11Распространение коронавируса
Украина начала закупать медицинский кислород в Польше
С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.
Кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 12:00
В Раде сообщили о двухчасовой очереди из катафалков в крематорий
 
В миреУкраинаКабинет министров УкраиныВерховная Рада УкраиныЮрий БойкоОппозиционная платформа - За жизньКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом