https://ria.ru/20211027/ukraina-1756524304.html

"Оппозиционная платформа" будет требовать отставки правительства Украины

"Оппозиционная платформа" будет требовать отставки правительства Украины - РИА Новости, 27.10.2021

"Оппозиционная платформа" будет требовать отставки правительства Украины

Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена требовать отставки правительства из-за провала борьбы с коронавирусом, заявил... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:36

2021-10-27T16:36

2021-10-27T16:36

в мире

украина

кабинет министров украины

верховная рада украины

юрий бойко

оппозиционная платформа - за жизнь

коронавирус covid-19

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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Фракция в Верховной раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" намерена требовать отставки правительства из-за провала борьбы с коронавирусом, заявил сопредседатель фракции Юрий Бойко в среду.Экс-премьер Украины, лидер фракции "Батькивщина" в Верховной раде Юлия Тимошенко ранее потребовала созвать заседание совета национальной безопасности и обороны из-за критической ситуации с медицинским кислородом и рекордным приростом смертности из-за коронавируса в стране."Ответственность несет правительство. И отдельные кадровые перестановки ситуацию не исправят. Мы будем требовать отставки всего кабмина, провалившего борьбу с эпидемией", - написал Бойко на своей странице в Facebook.По его словам, с начала сентября число заболевших COVID-19 выросло в девять раз. Больным не хватает мест в больницах, фиксируется нехватка медицинского кислорода. Бойко добавил, что его фракция будет требовать отчета министра здравоохранения в парламенте по ситуации с коронавирусом.Ранее два крупнейших на Украине завода по производству медицинского кислорода остановили работу для проведения регламентных работ во время вспышки заболеваемости коронавирусом. Депутат киевского горсовета от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Александр Попов заявил, что ситуация с кислородом для больных COVID-19 в Киеве критическая, поскольку правительство не обеспечило стабильной работой предприятия, которые поставляют медицинский кислород в больницы. Министр здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Украина начала закупать медицинский кислород в Польше. По данным минздрава, за сутки в стране зафиксировано 22 574 новых подтвержденных случая COVID-19, умерли 692 человека.С 23 сентября Украина перешла из "зеленой" в "желтую" зону карантина из-за ухудшения эпидситуации. С 15 октября в "красную" зону по COVID-19 попала Херсонская область. Также с 18 октября "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 начал действовать на территории Запорожской, Одесской, Донецкой и Днепропетровской областей. Позднее в "красную зону" перешли еще Николаевская и Ровенская области. В "красной" зоне кинотеатры, кафе, рестораны, спортзалы, театры и другие места будут работать при условии 100% вакцинации работников учреждений и посетителей.Кабинет министров Украины продлил "адаптивный" карантин из-за коронавируса до 31 декабря. Эта модель карантина предусматривает ограничения в отдельных регионах. Введены четыре зоны эпидемиологической опасности: "зеленая", "желтая", "оранжевая" и "красная".

https://ria.ru/20211026/smertnost-1756250659.html

https://ria.ru/20211026/ukraina-1756243164.html

https://ria.ru/20211020/krematoriy-1755361326.html

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, украина, кабинет министров украины, верховная рада украины, юрий бойко, оппозиционная платформа - за жизнь, коронавирус covid-19