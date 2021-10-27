https://ria.ru/20211027/ugroza-1756548811.html
Полиция Вашингтона сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США, сообщили СМИ
Полиция Вашингтона сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2021
Полиция Вашингтона сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США, сообщили СМИ
Полиция Капитолия в среду перекрыла ряд улиц вблизи здания министерства здравоохранения и социальных служб в связи с возможной угрозой взрыва, сообщил портал... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T18:05
2021-10-27T18:05
2021-10-27T18:16
в мире
сша
капитолий
вашингтон
twitter
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448637_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_f7bd615c759989c503cd8993ab0e1d8a.jpg
ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Полиция Капитолия в среду перекрыла ряд улиц вблизи здания министерства здравоохранения и социальных служб в связи с возможной угрозой взрыва, сообщил портал Axios.Согласно его информации, движение временно остановлено на нескольких прилегающих к ведомству улицах. На видео, опубликованном корреспондентом портала в Twitter, видно, как к зданию министерства прибывают значительные силы полиции.На момент написания материала РИА Новости не удалось получить от правоохранителей дополнительных подробностей о происходящем.
https://ria.ru/20211026/strelba-1756227302.html
сша
вашингтон
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/13/1746448637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3cacec45de4ad5b76025094b020ff5ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, капитолий, вашингтон, twitter
18:05 27.10.2021 (обновлено: 18:16 27.10.2021)
Полиция Вашингтона сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США, сообщили СМИ
СМИ: в Вашингтоне полиция Капитолия сообщила об угрозе взрыва в здании Минздрава США