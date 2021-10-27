https://ria.ru/20211027/ugroza-1756548811.html

Полиция Вашингтона сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США, сообщили СМИ

Полиция Вашингтона сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США, сообщили СМИ - РИА Новости, 27.10.2021

Полиция Вашингтона сообщила об угрозе взрыва в Минздраве США, сообщили СМИ

Полиция Капитолия в среду перекрыла ряд улиц вблизи здания министерства здравоохранения и социальных служб в связи с возможной угрозой взрыва, сообщил портал... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T18:05

2021-10-27T18:05

2021-10-27T18:16

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ВАШИНГТОН, 27 окт - РИА Новости. Полиция Капитолия в среду перекрыла ряд улиц вблизи здания министерства здравоохранения и социальных служб в связи с возможной угрозой взрыва, сообщил портал Axios.Согласно его информации, движение временно остановлено на нескольких прилегающих к ведомству улицах. На видео, опубликованном корреспондентом портала в Twitter, видно, как к зданию министерства прибывают значительные силы полиции.На момент написания материала РИА Новости не удалось получить от правоохранителей дополнительных подробностей о происходящем.

https://ria.ru/20211026/strelba-1756227302.html

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в мире, сша, капитолий, вашингтон, twitter