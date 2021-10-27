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https://ria.ru/20211027/telegram-1756536367.html
В работе Telegram произошел сбой
В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 27.10.2021
В работе Telegram произошел сбой
Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T17:27
2021-10-27T17:30
в мире
telegram (приложение)
общество
технологии
белоруссия
польша
россия
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 17.06 мск было зафиксировано 286 жалоб: 55% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, еще 9% - на проблемы с веб-версией приложения.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, Польши и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
https://ria.ru/20211021/tiktok-1755531578.html
https://ria.ru/20211019/vkontakte-1755138852.html
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в мире, telegram (приложение), общество, технологии, белоруссия, польша, россия
17:27 27.10.2021 (обновлено: 17:30 27.10.2021)
 
В работе Telegram произошел сбой

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе соцсети

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкЛоготип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона
Логотип мессенджера Telegram на экране монитора и телефона - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.
По состоянию на 17.06 мск было зафиксировано 286 жалоб: 55% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, еще 9% - на проблемы с веб-версией приложения.
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Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".
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