https://ria.ru/20211027/telegram-1756536367.html

В работе Telegram произошел сбой

В работе Telegram произошел сбой - РИА Новости, 27.10.2021

В работе Telegram произошел сбой

Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T17:27

2021-10-27T17:27

2021-10-27T17:30

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МОСКВА, 27 окт - РИА Новости. Пользователи популярного мессенджера Telegram по всему миру сообщают о сбоях в его работе, следует из данных сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения популярных интернет-ресурсов.По состоянию на 17.06 мск было зафиксировано 286 жалоб: 55% пользователей жалуются на неполадки в работе приложения, 36% - на проблемы с подключением к серверу, еще 9% - на проблемы с веб-версией приложения.С проблемами столкнулись жители России, Украины, Белоруссии, Польши и других стран.Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Проект создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте".

https://ria.ru/20211021/tiktok-1755531578.html

https://ria.ru/20211019/vkontakte-1755138852.html

белоруссия

польша

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, telegram (приложение), общество, технологии, белоруссия, польша, россия