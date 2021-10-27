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На Украине призвали повышать навыки стрельбы у гражданского населения
На Украине призвали повышать навыки стрельбы у гражданского населения - РИА Новости, 27.10.2021
На Украине призвали повышать навыки стрельбы у гражданского населения
Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает необходимым повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения, особенно в условиях... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T11:47
2021-10-27T11:47
в мире
украина
денис монастырский
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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает необходимым повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения, особенно в условиях обновления территориальной обороны."Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе... Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.Рада в июле этого года приняла закон об основах национального сопротивления, он вводится в действие 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь.
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в мире, украина, денис монастырский
11:47 27.10.2021
 
На Украине призвали повышать навыки стрельбы у гражданского населения

Глава МВД Украины Монастырский призвал повышать навыки стрельбы у гражданского населения

© Фото : Департамент комунікації МВСДенис Монастырский
Денис Монастырский - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Департамент комунікації МВС
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КИЕВ, 27 окт - РИА Новости. Министр внутренних дел Украины Денис Монастырский считает необходимым повышать навыки практической стрельбы среди гражданского населения, особенно в условиях обновления территориальной обороны.
"Восьмой год Украина находится в состоянии войны, поэтому уровень культуры обращения с оружием должен расти и иметь высокое внимание в обществе... Навыки практической стрельбы нужно повышать и среди гражданского населения, расширяя сети тиров. Ведь в следующем году вводится в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", и навыки практической стрельбы будут очень нужны для построения обновленной украинской территориальной обороны", - написал Монастырский на своей странице в Facebook.
Рада в июле этого года приняла закон об основах национального сопротивления, он вводится в действие 1 января 2022 года. Согласно тексту, национальное сопротивление предполагает максимально широкое привлечение украинских граждан к обеспечению военной безопасности страны, к сдерживанию "агрессии" и к нанесению противнику потерь.
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