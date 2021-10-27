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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2 - РИА Новости, 27.10.2021
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2
Вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T06:10
2021-10-27T08:50
распространение коронавируса
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александр гинцбург
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В понедельник стало известно, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новой разновидностью штамма дельта — AY.4.2.Он отметил, что новые виды "дельты" появляются постоянно, при этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной "дельтой". По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.
https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html
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здоровье - общество, здоровье, александр гинцбург, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
06:10 27.10.2021 (обновлено: 08:50 27.10.2021)
 
Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2

Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от новой мутации штамма дельта коронавируса

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкАмпула с препаратом "Гам-Ковид-Вак" ("Спутник V") от Covid-19
Ампула с препаратом Гам-Ковид-Вак (Спутник V) от Covid-19 - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
В понедельник стало известно, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новой разновидностью штамма дельта — AY.4.2.

"Вакцина "Спутник V" эффективна против всех вариантов, ни один из вариантов не стал более эпидемически значимым по сравнению с исходным", — сказал Гинцбург.

Он отметил, что новые виды "дельты" появляются постоянно, при этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.
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20 октября, 22:30Наука
Новый британский вариант коронавируса AY.4.2 уже в России? Чем это грозит
Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной "дельтой".
По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.
Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.
Дельта-штамм коронавируса - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:16Распространение коронавируса
Опубликовано фото дельта-штамма коронавируса
 
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