https://ria.ru/20211027/sputnik-1756414285.html

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2 - РИА Новости, 27.10.2021

Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" против AY.4.2

Вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T06:10

2021-10-27T06:10

2021-10-27T08:50

распространение коронавируса

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александр гинцбург

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Вакцина "Спутник V" защищает от всех мутаций коронавируса, заявил РИА Новости директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.В понедельник стало известно, что в Москве и Подмосковье выявили три случая заражения новой разновидностью штамма дельта — AY.4.2.Он отметил, что новые виды "дельты" появляются постоянно, при этом пока нет ни одного, во всяком случае в Москве, который по распространенности превышал бы десятую долю процента.Ранее британское Агентство по здравоохранению (UK Health Security Agency, UKHSA) сообщило, что мутация AY.4.2 может отличаться более высокими темпами распространения по сравнению с изначальной "дельтой". По данным ВОЗ, индийский штамм (дельта), названный B.1.617, выявили в октябре 2020 года. Он отличается сокращенным инкубационным периодом и повышенной нагрузкой на организм человека. Кроме того, удлинился период его выведения из организма, что затрудняет определение медиками момента выздоровления.Дельта продолжает мутировать, уже есть несколько подвидов, самым опасным из которых ученые считают вариант дельта-плюс. Со статусом недавно выявленного AY.4.2 специалисты еще не определились.

https://ria.ru/20211020/delta-shtamm-1755489036.html

https://ria.ru/20211025/delta-shtamm-1756079785.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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