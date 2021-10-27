https://ria.ru/20211027/sotrudnichestvo-1756526580.html

Ленобласть развивает в условиях пандемии приграничное сотрудничество

Ленобласть развивает в условиях пандемии приграничное сотрудничество - РИА Новости, 27.10.2021

Ленобласть развивает в условиях пандемии приграничное сотрудничество

Ленинградская область, несмотря на пандемию, уделяет особое внимание приграничному сотрудничеству; региональными властями привлечено более 35 миллионов евро на... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T16:48

2021-10-27T16:48

2021-10-27T16:48

ленинградская область

кингисеппский район

эстония

александр дрозденко

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 27 окт — РИА Новости. Ленинградская область, несмотря на пандемию, уделяет особое внимание приграничному сотрудничеству; региональными властями привлечено более 35 миллионов евро на развития приграничных территорий, сообщил глава региона Александр Дрозденко в рамках 41-й сессии конгресса местных и региональных властей Совета Европы (СЕ).Дрозденко напомнил коллегам, что в свое время в течение восьми лет руководил приграничной территорией ― Кингисеппским районом. Совместные проекты России и Эстонии создавали новые возможности для развития территорий в разных сферах. Сейчас это направление продолжает активно развиваться.В августе 2020 года власти Ленинградской области и Эстонии договорились о совместной работе по реставрации двух исторических объектов на территории ансамбля крепостей Ивангорода и Нарвы - Большого порохового амбара и бастиона "Кристервал""Ленинградская область, несмотря на пандемию, активно развивает приграничное сотрудничество. Привлечено более 35 миллионов евро для развития приграничных территорий: это и экологические программы, и программы благоустройства, и культурные программы, обмены на уровне народной дипломатии и многое другое", - рассказал глава региона.Он также призвал коллег делиться опытом в данной сфере, популяризировать лучшие практики и активно привлекать к их реализации местное население.

https://ria.ru/20211026/drozdenko-1756321472.html

кингисеппский район

эстония

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кингисеппский район, эстония, александр дрозденко