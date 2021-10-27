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Матвиенко призвала женщин-журналистов создать нравственный кодекс СМИ
Матвиенко призвала женщин-журналистов создать нравственный кодекс СМИ - РИА Новости, 27.10.2021
Матвиенко призвала женщин-журналистов создать нравственный кодекс СМИ
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объединиться женщинам-журналистам в плане создания нравственного кодекса в СМИ. РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T15:46
2021-10-27T15:54
совет федерации рф
валентина матвиенко
россия
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объединиться женщинам-журналистам в плане создания нравственного кодекса в СМИ."Вот если бы женщины-журналисты объединились в плане нравственного какого-то кодекса журналистики на телевидении и так далее", - сказала спикер в среду в ходе совместного заседания Организационного комитета Совета Евразийского женского форума.Законодатель затронула тему роли женщин в журналистике."Я против всякой цензуры, Боже упаси, на телевидении. Мы живем в другое время. Но нравственная цензура, она все равно должна в любом обществе быть", - сказала парламентарий.Она подчеркнула, что в России были приняты очень важные изменения в конституцию, что наша страна – социальное государство, что у нас традиционные ценности семьи, что дети приоритет государственной политики."А дальше – разрыв. Не буду называть телеканалы, вы сами их знаете. Включаешь телеканалы, сидят девушки низкой социальной ответственности, которые не знают, от кого они родили детей, и там прямо берут тесты ДНК, и все это обсуждается", - привела пример Матвиенко.Она подчеркнула, что это не только ее личная точка зрения, "в какую я бы аудиторию не пришла, учителя, врачи, родительское сообщество, мне говорят – ну доколе, прекратите это на телеканалах".По мнению Матвиенко, "у нас достаточно чернухи, порнухи в интернете, на сомнительных сайтах". "А это на телеканалах, там не разбираются люди – частный канал или государственный. Раз показывают – значит, государство и власть ответственны", - подчеркнула она.По словам Матвиенко, когда говоришь, что у нас нет цензуры, говорят – "а вы, власть, зачем там сидите".Матвиенко полагает, что в плане нравственного кодекса журналистики нельзя действовать "топором", но нужно подумать, чтобы у нас в обществе не было разрыва."Включаешь телевидение – драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбление", - сказала она.Спикер также предложила детективные сериалы показывать на специальных телеканалах. "Я уже не говорю о наших детективах – все на одно лицо, новые русские богатые, любовницы, измены. Нужны специальные каналы", - полагает она.В заключение Матвиенко отметила, что нужно без цензуры, без запретов не допускать такие вещи.
https://ria.ru/20211027/gosduma-1756491631.html
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совет федерации рф, валентина матвиенко, россия
15:46 27.10.2021 (обновлено: 15:54 27.10.2021)
 
Матвиенко призвала женщин-журналистов создать нравственный кодекс СМИ

Матвиенко предложила женщинам-журналистам создать нравственный кодекс телевидения

© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко предложила объединиться женщинам-журналистам в плане создания нравственного кодекса в СМИ.
"Вот если бы женщины-журналисты объединились в плане нравственного какого-то кодекса журналистики на телевидении и так далее", - сказала спикер в среду в ходе совместного заседания Организационного комитета Совета Евразийского женского форума.
Законодатель затронула тему роли женщин в журналистике.
"Я против всякой цензуры, Боже упаси, на телевидении. Мы живем в другое время. Но нравственная цензура, она все равно должна в любом обществе быть", - сказала парламентарий.
Она подчеркнула, что в России были приняты очень важные изменения в конституцию, что наша страна – социальное государство, что у нас традиционные ценности семьи, что дети приоритет государственной политики.
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"А дальше – разрыв. Не буду называть телеканалы, вы сами их знаете. Включаешь телеканалы, сидят девушки низкой социальной ответственности, которые не знают, от кого они родили детей, и там прямо берут тесты ДНК, и все это обсуждается", - привела пример Матвиенко.
Она подчеркнула, что это не только ее личная точка зрения, "в какую я бы аудиторию не пришла, учителя, врачи, родительское сообщество, мне говорят – ну доколе, прекратите это на телеканалах".
По мнению Матвиенко, "у нас достаточно чернухи, порнухи в интернете, на сомнительных сайтах". "А это на телеканалах, там не разбираются люди – частный канал или государственный. Раз показывают – значит, государство и власть ответственны", - подчеркнула она.
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По словам Матвиенко, когда говоришь, что у нас нет цензуры, говорят – "а вы, власть, зачем там сидите".
Матвиенко полагает, что в плане нравственного кодекса журналистики нельзя действовать "топором", но нужно подумать, чтобы у нас в обществе не было разрыва.
"Включаешь телевидение – драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбление", - сказала она.
Спикер также предложила детективные сериалы показывать на специальных телеканалах. "Я уже не говорю о наших детективах – все на одно лицо, новые русские богатые, любовницы, измены. Нужны специальные каналы", - полагает она.
В заключение Матвиенко отметила, что нужно без цензуры, без запретов не допускать такие вещи.
 
Совет Федерации РФВалентина МатвиенкоРоссия
 
 
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