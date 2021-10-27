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В США опасаются, что работа посольства в России сведется к охране здания
В США опасаются, что работа посольства в России сведется к охране здания - РИА Новости, 27.10.2021
В США опасаются, что работа посольства в России сведется к охране здания
Из-за недостатка персонала в 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность охраной здания, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T22:15
2021-10-27T23:54
в мире
сша
посольство сша в рф
россия
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Из-за недостатка персонала в 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность охраной здания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.Ранее Госдеп внес россиян, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. В результате такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.В общей сложности в этот перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Вместе с тем Госдепартамент уточняет, что теперь россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве."Мы столкнемся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", — заявил американский дипломат.По его словам, в посольстве не хватает сотрудников для выполнения базовых задач: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Он отметил, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна."Нам необходимо быстрее добиться прогресса (в этой ситуации)", — добавил сотрудник Госдепа.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
https://ria.ru/20211012/kanaly-1754291587.html
https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754236565.html
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в мире, сша, посольство сша в рф, россия
22:15 27.10.2021 (обновлено: 23:54 27.10.2021)
 
В США опасаются, что работа посольства в России сведется к охране здания

В США опасаются, что работа посольства в России в 2022 году сведется к охране здания

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкГосударственный флаг США у американского посольства в Москве
Государственный флаг США у американского посольства в Москве - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Из-за недостатка персонала в 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность охраной здания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.
Ранее Госдеп внес россиян, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. В результате такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 22:38
В Госдепе заявили, что США нужен открытый дипломатический канал с Россией
В общей сложности в этот перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Вместе с тем Госдепартамент уточняет, что теперь россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве.
"Мы столкнемся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", — заявил американский дипломат.
По его словам, в посольстве не хватает сотрудников для выполнения базовых задач: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Он отметил, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна.
"Нам необходимо быстрее добиться прогресса (в этой ситуации)", — добавил сотрудник Госдепа.
С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.
Флаг на автомобиле помощника госсекретаря США Виктории Нуланд у здания МИД РФ - РИА Новости, 1920, 12.10.2021
12 октября, 16:56
В МИД предложили США снять все ограничения, которые ввели за последние годы
 
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