https://ria.ru/20211027/posolstvo-1756590144.html

В США опасаются, что работа посольства в России сведется к охране здания

В США опасаются, что работа посольства в России сведется к охране здания - РИА Новости, 27.10.2021

В США опасаются, что работа посольства в России сведется к охране здания

Из-за недостатка персонала в 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность охраной здания, передает агентство Франс Пресс со... РИА Новости, 27.10.2021

2021-10-27T22:15

2021-10-27T22:15

2021-10-27T23:54

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МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Из-за недостатка персонала в 2022 году американское посольство в Москве может ограничить свою деятельность охраной здания, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента.Ранее Госдеп внес россиян, желающих подать заявку на американскую визу, в категорию Homeless Nationalities, что дословно переводится как "бездомные национальности". Согласно документу на сайте американского дипведомства, к "бездомным" заявителям относятся граждане тех стран, в которых у США нет консульского представительства, либо политическая ситуация настолько нестабильна, что не позволяет американским дипломатам рассматривать заявки на получение визы. В результате такие заявители приписываются к консульству одной или нескольких соседних стран.В общей сложности в этот перечень попали десять государств, включая Сомали, Венесуэлу, Сирию и Иран. Вместе с тем Госдепартамент уточняет, что теперь россияне могут подавать документы на американскую визу в Варшаве."Мы столкнемся с ситуацией, не в следующем месяце, но где-то в следующем году, когда нам будет трудно заниматься чем-то помимо присмотра за зданием посольства", — заявил американский дипломат.По его словам, в посольстве не хватает сотрудников для выполнения базовых задач: открывать и закрывать ворота, обеспечивать безопасность телефонных звонков и управлять лифтами. Он отметил, что рассылка дипломатических депеш в таких условиях также будет вряд ли возможна."Нам необходимо быстрее добиться прогресса (в этой ситуации)", — добавил сотрудник Госдепа.С середины мая посольство США в Москве приостановило оказание всех недипломатических неиммиграционных визовых услуг, увязав это с решением российских властей о запрете найма местного и иностранного персонала. Предоставление американскими дипломатами консульских услуг в консульстве в Екатеринбурге и Владивостоке также приостановлено.

https://ria.ru/20211012/kanaly-1754291587.html

https://ria.ru/20211012/ogranicheniya-1754236565.html

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в мире, сша, посольство сша в рф, россия