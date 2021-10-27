Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20211027/poroshina-1756449047.html
Порошина объяснила, почему не реагирует на слухи о беременности
Порошина объяснила, почему не реагирует на слухи о беременности - РИА Новости, 27.10.2021
Порошина объяснила, почему не реагирует на слухи о беременности
Мария Порошина в интервью Teleprogramma.pro поделилась реакцией на слухи о беременности. Поклонники и СМИ регулярно подозревают актрису в пополнении в... РИА Новости, 27.10.2021
2021-10-27T12:21
2021-10-27T12:21
шоубиз
знаменитости
дети
гоша куценко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30845/51/308455138_0:945:3744:3051_1920x0_80_0_0_e831e7958f592754c9ce0459e8d5c7e0.jpg
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мария Порошина в интервью Teleprogramma.pro поделилась реакцией на слухи о беременности. Поклонники и СМИ регулярно подозревают актрису в пополнении в семействе, стоит ей надеть объемный свитер или другую вещь оверсайз.Мария воспитывает пятерых детей. Старшая дочь Полина от брака с Гошей Куценко решила пойти по родительским стопам и стала актрисой. Она предпочитает не использовать свои звездные связи.Между актерами сохранились хорошие отношения. Куценко признается Порошиной в любви и выкладывает архивные видео.
https://ria.ru/20210915/brukhunova-1750219353.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/30845/51/308455138_0:594:3744:3402_1920x0_80_0_0_10e7ce279dc3491c75a4021937c77b3e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
знаменитости, дети, гоша куценко
12:21 27.10.2021
 
Порошина объяснила, почему не реагирует на слухи о беременности

Гоша Куценко посоветовал Марии Порошиной не реагировать на слухи о беременности

© Фото : BazelevsМария Порошина в фильме Тимура Бекмамбетова "Елки"
Мария Порошина в фильме Тимура Бекмамбетова Елки - РИА Новости, 1920, 27.10.2021
© Фото : Bazelevs
Читать ria.ru в
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мария Порошина в интервью Teleprogramma.pro поделилась реакцией на слухи о беременности. Поклонники и СМИ регулярно подозревают актрису в пополнении в семействе, стоит ей надеть объемный свитер или другую вещь оверсайз.

"Раньше остро реагировала на такие вещи, переживала. А потом мне Гоша Куценко сказал: "Маня, это было и будет. Бороться и что-то доказывать бесполезно…". К сожалению, и он с этим часто сталкивался, даже были суды с какими-то изданиями. Что тут можно сказать? Хорошо, если хорошее пишут. Плохо — если плохое. Но если ты в этой профессии, то будь готов и к тому, и к тому. Будь сильным и благодушным", – заявила Порошина.

Мария воспитывает пятерых детей. Старшая дочь Полина от брака с Гошей Куценко решила пойти по родительским стопам и стала актрисой. Она предпочитает не использовать свои звездные связи.

"У Полины свой путь. Она обожает профессию и идет, не пользуясь нашими связями. Наоборот, дочь этого стесняется. Именно Полина отвечает у нас в семье за интересный досуг — организует игры, объединяет и маленьких, и больших", – поделилась Порошина.

Между актерами сохранились хорошие отношения. Куценко признается Порошиной в любви и выкладывает архивные видео.
Татьяна Брухунова
15 сентября, 18:57Шоубиз
Брухунова иронично высказалась о "новой беременности"
 
ШоубизЗнаменитостиДетиГоша Куценко
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:25Диетолог рассказал о вреде орехов
04:11Эксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу года
04:09Эксперт рассказал о "второй пандемии" в России
04:02Маск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"
03:57Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дни
03:18Россиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорировать
03:17Корабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбиту
03:15Названы пять специй, предотвращающих рак
03:11Врач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"
03:08Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с Байконура
03:00Эксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в Москве
02:58В Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19
02:55В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"
02:42Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕС
02:35Forbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблей
02:25Нутрициолог рассказала, какая еда мешает спать
02:17Россиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллара
02:16Глава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днем
02:14Госсекретарь США провел переговоры с главой МИД Судана
02:08Эксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом
Лента новостейМолния
Диетолог рассказал о вреде ореховЭксперт спрогнозировал, как вырастут ставки по автокредитам к концу годаЭксперт рассказал о "второй пандемии" в РоссииМаск обрушился с критикой на предложенный в США "налог на миллиардеров"Врач посоветовал не сбивать ритм в нерабочие дниРоссиянам назвали случаи, когда головную боль нельзя игнорироватьКорабль "Прогресс" с грузами для МКС вывели на орбитуНазваны пять специй, предотвращающих ракВрач рассказал, что новый штамм COVID-19 "легче не будет"Украшенная хохломой ракета "Союз" стартовала с БайконураЭксперт посоветовал, на чем сэкономить, чтобы скопить на ипотеку в МосквеВ Роспотребнадзоре рассказали, кто чаще всего болеет COVID-19В Нидерландах расследуют 33 смерти после покупки "порошка для суицида"Пушков высмеял реакцию Польши на штраф со стороны ЕСForbes: бомбардировщики ВВС США нацелили на уничтожение российских кораблейНутрициолог рассказала, какая еда мешает спатьРоссиянам дали совет по подходящему времени для покупки доллараГлава Тайваня заявила, что угроза от Китая возрастает с каждым днемГоссекретарь США провел переговоры с главой МИД СуданаЭксперт назвал риски при покупке автомобиля с пробегом