Порошина объяснила, почему не реагирует на слухи о беременности

"Раньше остро реагировала на такие вещи, переживала. А потом мне Гоша Куценко сказал: "Маня, это было и будет. Бороться и что-то доказывать бесполезно…". К сожалению, и он с этим часто сталкивался, даже были суды с какими-то изданиями. Что тут можно сказать? Хорошо, если хорошее пишут. Плохо — если плохое. Но если ты в этой профессии, то будь готов и к тому, и к тому. Будь сильным и благодушным", – заявила Порошина.