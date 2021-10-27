Порошина объяснила, почему не реагирует на слухи о беременности
Гоша Куценко посоветовал Марии Порошиной не реагировать на слухи о беременности
МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Мария Порошина в интервью Teleprogramma.pro поделилась реакцией на слухи о беременности. Поклонники и СМИ регулярно подозревают актрису в пополнении в семействе, стоит ей надеть объемный свитер или другую вещь оверсайз.
"Раньше остро реагировала на такие вещи, переживала. А потом мне Гоша Куценко сказал: "Маня, это было и будет. Бороться и что-то доказывать бесполезно…". К сожалению, и он с этим часто сталкивался, даже были суды с какими-то изданиями. Что тут можно сказать? Хорошо, если хорошее пишут. Плохо — если плохое. Но если ты в этой профессии, то будь готов и к тому, и к тому. Будь сильным и благодушным", – заявила Порошина.
Мария воспитывает пятерых детей. Старшая дочь Полина от брака с Гошей Куценко решила пойти по родительским стопам и стала актрисой. Она предпочитает не использовать свои звездные связи.
"У Полины свой путь. Она обожает профессию и идет, не пользуясь нашими связями. Наоборот, дочь этого стесняется. Именно Полина отвечает у нас в семье за интересный досуг — организует игры, объединяет и маленьких, и больших", – поделилась Порошина.
Между актерами сохранились хорошие отношения. Куценко признается Порошиной в любви и выкладывает архивные видео.
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